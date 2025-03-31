ترامب يحذر زيلينسكي من مغبة التراجع عن ابرام اتفاق المعادن النادرة

MENAFN - Al-Bayan) حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه سيواجه "مشاكل كبيرة" في حال تراجع عن ابرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.

وقال ترامب الذي يتوسط بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب بينما يضغط على زيلينسكي لتوقيع الاتفاق، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "أرى أنه يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة. وفي حال فعل ذلك، فسيواجه بعض المشاكل. مشاكل كبيرة، كبيرة جدا".