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ترامب يحذر زيلينسكي من مغبة التراجع عن ابرام اتفاق المعادن النادرة
(MENAFN- Al-Bayan) حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه سيواجه "مشاكل كبيرة" في حال تراجع عن ابرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.
وقال ترامب الذي يتوسط بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب بينما يضغط على زيلينسكي لتوقيع الاتفاق، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "أرى أنه يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة. وفي حال فعل ذلك، فسيواجه بعض المشاكل. مشاكل كبيرة، كبيرة جدا".
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