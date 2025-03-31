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حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

2025-03-31 01:03:02
(MENAFN- Al-Bayan) نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم ..

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

ويعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين، الحداد الرسمي لـ 3 أيام اعتباراً من اليوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.

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