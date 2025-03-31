بيراميدز ينتقد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن لقاء القمة

MENAFN - Al-Bayan) أكد نادي بيراميدز المصري اليوم الإثنين أنه لن يكشف عن قراره المقبل في التصعيد للحفاظ على حقوقه بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء خصم ثلاث نقاط من فريق الأهلي في نهاية الموسم على خلفية رفضه خوض مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري.

واكتفى النادي في بيانه بالتعليق على الأزمة المثارة دون الكشف عن خطواته المقبلة من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مراجعتها ودراستها قانونيًّا.

وجاء في نص البيان "بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز اف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة اخرى ولكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح".

وأوضح:" لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟ .. هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها".