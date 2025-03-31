الصين تكتشف حقل نفط باحتياطيات تتجاوز 100 مليون طن
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حقل هويزهو 19-6 المكتشف حديثا يشكل خطوة كبيرة في استكشاف النفط البحري في الصين، حيث إنه أول حقل نفط متكامل كبير يجري اكتشافه في الطبقات العميقة إلى العميقة جدًا في البلاد، وفقا لما ذكرته المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
ويقع الحقل على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة شينزين في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، ويقع على عمق مياه متوسط قدره 100 متر.
وبحسب الشركة، فإن استكشاف النفط والغاز في المياه العميقة إلى العميقة جدا يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأحوال الجوية والضغوط العالية، والظروف المعقدة.
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