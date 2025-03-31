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الصين تكتشف حقل نفط باحتياطيات تتجاوز 100 مليون طن

الصين تكتشف حقل نفط باحتياطيات تتجاوز 100 مليون طن

2025-03-31 12:08:31
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري اليوم الاثنين أنها اكتشفت حقل نفط كبير في الجزء الشرقي من بحر الصين الجنوبي، مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 100 مليون طن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حقل هويزهو 19-6 المكتشف حديثا يشكل خطوة كبيرة في استكشاف النفط البحري في الصين، حيث إنه أول حقل نفط متكامل كبير يجري اكتشافه في الطبقات العميقة إلى العميقة جدًا في البلاد، وفقا لما ذكرته المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.

ويقع الحقل على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة شينزين في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، ويقع على عمق مياه متوسط قدره 100 متر.

وبحسب الشركة، فإن استكشاف النفط والغاز في المياه العميقة إلى العميقة جدا يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأحوال الجوية والضغوط العالية، والظروف المعقدة.

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