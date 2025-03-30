من هو متعب البرغش الذي أفطرت السعودية ودول أخرى بسببه؟

خبرني - أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت، أن أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت، وحول تساؤل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الخبير الفلكي الذي استطلع رؤية هلال شهر شوال، متعب بن عبد الرحمن بن ابراهيم، وريث عائلة ترى الأهلة.

من متعب بن عبد الرحمن بن ابراهيم؟

متعب بن عبد الرحمن بن ابراهيم، الذي ولد في المملكة العربية السعودية، والخبير الفلكي وراء للأهلة في مرصد تمير، من عائلة معروفة بحد بصرها، واهتمامها بتحرّي رؤية الهلال قبل بداية بداية كل شهر قمري، خلال مئة عام، ورثَ متعب منذ الطفولة اهتمامَه وعلمَه بالرؤية عن أبيه عبد الرحمن وعن جده إبراهيم الذي كان شيخ دين وذو بصَر حاد.

اهتمام متعب برؤى الأهلة منذ صغره

وصف« متعب» اهتمامه برؤية الهلال فقال «هذه هبة من الله نتمتع بها ونسعى إلى تعليمها لأولادنا بعد أن ورثناها عن آبائنا وأجدادنا»، كان أبوه يصعد فوق مرقب عالٍ ليتحرّى رؤية هلال رمضان وهلال عيد الفطر وهلال شهر ذي الحجة، كان الأب العامل الأساسي الذي درب متعب وأخوته على رؤية الهلال حتى أصبح ذلك شغفاً.

شغف متعب تحول إلى حقيقة لرؤى الأهلة

مع الوقت استطاع «متعب» أن يحقق لهم موقع للرؤية صار مرصدًا يستقبل الراغبين في التدرّب على رؤية الهلال، وقال متعب يوم 3 يونيو سنة 2019 «إننا بدأنا الترائي للأهلة بمرصد تمير ولله الحمد منذ عام 1426هـ، وبدأنا في توثيق شهاداتنا بعد الترائي منذ عام 1434هـ إلى الآن في المحكمة العليا مع شقيقي إبراهيم محتسبين الأجر من الله" ويرى أن المقصد من تدريب وتعليم رؤية الهلال هو التزام بالأمر النبَوي، إذ قال الرسول محمد «صوموا لِرؤيته وأفطروا لِرؤيته».

مقصد متعب من رؤية الهلال

أكد متعب أن رؤية الهلال فهي سُنّة نبوية لا بدّ من إحيائها، يتحرّى متعب رؤية الهلال كل يوم ساعتين، غيرَ معتمد على التلسكوب، بل على خبرته الموروثة عن أبيه، إذ كانت وسيلة تعلّمه أولاً علامات على جدار ويضع عليها علامات ومواصير وقت الشروق ووقت الغروب، حتى استطاع بعد مدة أن يُتقن معرفتها بنظرة دون أدوات، نقلت العربية نت عن متعب أنه «يقوم بالرصد من عام 1426 للهجرة حيث إنه ورث بعد النظر وهذه القدرة من والده وجده اللذين أورثاه هذه المعرفة. وعن عدد المرات التي قام بها بالرصد، أوضح أنه يصل دائما للنتيجة الصحيحة، وذلك بعد متابعة الهلال في الشروق والغروب من بداية الشهر إلى نهايته، وأنه بمجرد معرفه محله يكون الوضع في رصده سهلا، موضحا أنه يقوم بالمتابعة يوميا في مرصد تمير للوصول للمعلومة وذلك في الفجر وفي المغيب، وخصوصا في أوقات الذروة.

أفضل 3 مواقع لرؤية الهلال في السعودية

يعد تمير وحويطة وسدير وشقراء، أحسن ثلاثة مواقع لرؤية الهلال وفقاً لقول متعب، لأنها برأيه مواقع ذات سماء صافية، يرى متعب البرغش أن الآلات التقنية الحديثة لا تُزيل الحاجة للرؤية المجرّدة، وأن الرؤية بالآلة والرؤية المجرّدة متكاملتان، لمتعب ابن اسمه عبد الرحمن وبنت اسمها سارة، كلاهما ورثا الشغف بتحرّي رؤية الأهلة، ويقول متعب «يرافقنا أبناؤنا كل شهر لفهم العلم واستيعابه استيعابًا صحيحًا، ونُدرّبُ أكثر من خمسة أشخاص في مرصد تمير ليكونوا رؤاة المستقبل»، ذكر متعب أنه حين تحرّى هلال رمضان 1443 هـ، أنه استطاع من خلال متابعة القمر خلال 15 يوما الماضية، ولذلك تم رصد الهلال من خلال العلامات التي يضعها تجاوز فيها قدرة التلسكوب الذي اعتبره من صنع البشر ولا مقارنة بين صنع الإنسان وصنع الله»، متعب معروف في السعودية، ويُتداول اسمُه في مواسم تحرّي الهلال، وقد شهدَ أنه رأى هلال رمضان سنة 1443 مع تعذر رؤية الهلال بجهاز التلسكوب وفقاً لقناة الإخبارية السعودية وهو من بلدة تمير، 140 كيلومتراً شمال غرب الرياض.