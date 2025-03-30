إربد.. طعن عشريني برقبته بأداة حادة والأمن يحقق

إربد.. طعن عشريني برقبته بأداة حادة والأمن يحقق
خبرني - أصيب عشريني بجراح خطيرة إثر طعنه باداة حادة برقبته بمدينة إربد حيث نقل للمستشفى وحالته سيئة.
وباشرت قوى الأمن التحقيق بملابسات الحادثة لضبط المتورطين بالقضية.
ووفق مسؤول أمني جرى اسعاف المصاب الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي وهو شاب عشريني إثر تعرضه للطعن بأداة حادة بمنطقة الرقبة في منطقة البارحة بمدينة اربد من قبل شخصين إثر خلافات بينهم.
وبحسب المسؤول الأمني ان حالته سيئة وبوشرت التحقيقات والبحث جاري عن الشخصين.
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