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إربد.. طعن عشريني برقبته بأداة حادة والأمن يحقق

إربد.. طعن عشريني برقبته بأداة حادة والأمن يحقق

2025-03-30 09:20:02
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصيب عشريني بجراح خطيرة إثر طعنه باداة حادة برقبته بمدينة إربد حيث نقل للمستشفى وحالته سيئة.

وباشرت قوى الأمن التحقيق بملابسات الحادثة لضبط المتورطين بالقضية.

ووفق مسؤول أمني جرى اسعاف المصاب الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي وهو شاب عشريني إثر تعرضه للطعن بأداة حادة بمنطقة الرقبة في منطقة البارحة بمدينة اربد من قبل شخصين إثر خلافات بينهم.

وبحسب المسؤول الأمني ان حالته سيئة وبوشرت التحقيقات والبحث جاري عن الشخصين.

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