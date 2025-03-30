عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بكندا وأميركا

خبرني - قالت شركة "هايدرو ون" للكهرباء إن التيار انقطع عن أكثر من 300 ألف من السكان في أجزاء من أونتاريو بكندا يوم الأحد بسبب عاصفة جليدية ضربت المنطقة في مطلع الأسبوع.

وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرات من عاصفة شتوية بسبب هطول أمطار متجمدة في أوتاوا وأجزاء من كيبيك وأونتاريو مع توقع استمرار خطر تساقط الثلوج حتى صباح الاثنين في بعض المناطق.

وقالت "هايدرو ون" على موقعها الإلكتروني "انقطاع الكهرباء يحدث إلى حد بعيد بسبب أفرع وأغصان الأشجار التي تتراكم بسبب الأمطار المتجمدة" مشيرةً إلى خطر وقوع فيضانات في وسط أونتاريو.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الكهرباء كانت منقطعة عن أكثر من 350 ألف عميل حتى ظهيرة يوم الأحد مع توقع استعادة التيار في أول أبريل (نيسان).

كما أعلنت شركة "أليكترا" لخدمات المرافق العامة عن انقطاع الكهرباء عن نحو 35 ألف مشترك معظمهم في باري وهي بلدة تقع شمالي تورونتو.

وأضافت الشركة الأحد "اتسم التقدم بالبطء بسبب تراكم الجليد على خطوط الكهرباء لكننا نستخدم جميع الموارد المتاحة".

أمطار متجمدة

يأتي هذا بينما تسببت الأمطار المتجمدة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في ميشيغان وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، يوم الأحد، في منطقة البحيرات العظمى العليا، في حين حذر خبراء الأرصاد من طقس شديد يقترب من تينيسي.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية بأن الرياح قد تتجاوز سرعة 112 كيلومتراً في الساعة في وسط تينيسي، مع احتمال حدوث أعاصير وتساقط البرَد بحجم يصل إلى 5 سنتيمترات.

وقال خبراء الأرصاد على منصة إكس: "تأكدوا من تجهيز مكان آمن نظيف، تحسباً لأي طارئ".

وتم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف حالة انقطاع للكهرباء في ميشيغان وويسكونسن. وتحولت الكنائس والمدارس ومراكز الإطفاء إلى مراكز تدفئة مع استمرار شركات المرافق في إعادة التيار الكهربائي، وهو عمل من المرجح أن يستمر حتى الاثنين في المناطق الريفية الصغيرة.

وعلى الرغم من دخول فصل الربيع في التقويم، قال رايان بريجي، المدير الإداري للجنة الطرق في مقاطعة ألبينا في ميشيغان: "لا يزال الشتاء مستمراً".

وقالت وكالة الطوارئ في مقاطعة ألبينا إن "العاصفة الجليدية مستمرة في التسبب بالفوضى"، حيث انقطعت خدمة الهاتف، وأغلقت الطرق بسبب الأشجار المتساقطة، على بعد 402 كيلومتر شمال ديترويت.