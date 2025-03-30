عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بكندا وأميركا

عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بكندا وأميركا
خبرني - قالت شركة "هايدرو ون" للكهرباء إن التيار انقطع عن أكثر من 300 ألف من السكان في أجزاء من أونتاريو بكندا يوم الأحد بسبب عاصفة جليدية ضربت المنطقة في مطلع الأسبوع.
وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرات من عاصفة شتوية بسبب هطول أمطار متجمدة في أوتاوا وأجزاء من كيبيك وأونتاريو مع توقع استمرار خطر تساقط الثلوج حتى صباح الاثنين في بعض المناطق.
وقالت "هايدرو ون" على موقعها الإلكتروني "انقطاع الكهرباء يحدث إلى حد بعيد بسبب أفرع وأغصان الأشجار التي تتراكم بسبب الأمطار المتجمدة" مشيرةً إلى خطر وقوع فيضانات في وسط أونتاريو.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الكهرباء كانت منقطعة عن أكثر من 350 ألف عميل حتى ظهيرة يوم الأحد مع توقع استعادة التيار في أول أبريل (نيسان).
كما أعلنت شركة "أليكترا" لخدمات المرافق العامة عن انقطاع الكهرباء عن نحو 35 ألف مشترك معظمهم في باري وهي بلدة تقع شمالي تورونتو.
وأضافت الشركة الأحد "اتسم التقدم بالبطء بسبب تراكم الجليد على خطوط الكهرباء لكننا نستخدم جميع الموارد المتاحة".
أمطار متجمدة
يأتي هذا بينما تسببت الأمطار المتجمدة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في ميشيغان وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، يوم الأحد، في منطقة البحيرات العظمى العليا، في حين حذر خبراء الأرصاد من طقس شديد يقترب من تينيسي.
وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية بأن الرياح قد تتجاوز سرعة 112 كيلومتراً في الساعة في وسط تينيسي، مع احتمال حدوث أعاصير وتساقط البرَد بحجم يصل إلى 5 سنتيمترات.
وقال خبراء الأرصاد على منصة إكس: "تأكدوا من تجهيز مكان آمن نظيف، تحسباً لأي طارئ".
وتم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف حالة انقطاع للكهرباء في ميشيغان وويسكونسن. وتحولت الكنائس والمدارس ومراكز الإطفاء إلى مراكز تدفئة مع استمرار شركات المرافق في إعادة التيار الكهربائي، وهو عمل من المرجح أن يستمر حتى الاثنين في المناطق الريفية الصغيرة.
وعلى الرغم من دخول فصل الربيع في التقويم، قال رايان بريجي، المدير الإداري للجنة الطرق في مقاطعة ألبينا في ميشيغان: "لا يزال الشتاء مستمراً".
وقالت وكالة الطوارئ في مقاطعة ألبينا إن "العاصفة الجليدية مستمرة في التسبب بالفوضى"، حيث انقطعت خدمة الهاتف، وأغلقت الطرق بسبب الأشجار المتساقطة، على بعد 402 كيلومتر شمال ديترويت.
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