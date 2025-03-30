أكسيوس: ترمب سيزور السعودية منتصف أيار المقبل

أكسيوس: ترمب سيزور السعودية منتصف أيار المقبل
خبرني - كشف موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم زيارة السعودية، وذلك في منتصف شهر أيار المقبل، وبذلك تصبح أول زيارة خارجية للرئيس الـ 47 منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة.
الرئيس الأميركي، أوضح في وقت سابق بأنه سيلتقي في إطار زيارته الخارجية الأولى للسعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.
واللافت في الأمر أن موعد زيارته الخارجية الأولى في فترة رئاسته الـ 47 يتزامن مع تاريخ زيارته السابقة، في المقابل، يقول مسؤول في البيت الأبيض بإن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
في الأثناء، نوقشت زيارة ترامب في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأميركيين، وذلك على هامش المحادثات التي استضافتها الرياض أخيراً بشأن النزاع في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مصادر أبلغت موقع أكسيوس.
إلى ذلك، يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بزعيم أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".
وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
في المقابل، أكدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، إذ أشار ولي العهد في سياق الاتصال الهاتفي إلى قدرة إدارة ترمب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرصه.
ويبرز في الإطار ذاته، على ضوء ما كشفه موقع أكسيوس الإخباري متانة العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ ترتكز على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعودُ إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة تجارياً.
وينظرُ العالمُ إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين