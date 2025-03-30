أكسيوس: ترمب سيزور السعودية منتصف أيار المقبل

خبرني - كشف موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم زيارة السعودية، وذلك في منتصف شهر أيار المقبل، وبذلك تصبح أول زيارة خارجية للرئيس الـ 47 منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة.

الرئيس الأميركي، أوضح في وقت سابق بأنه سيلتقي في إطار زيارته الخارجية الأولى للسعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

واللافت في الأمر أن موعد زيارته الخارجية الأولى في فترة رئاسته الـ 47 يتزامن مع تاريخ زيارته السابقة، في المقابل، يقول مسؤول في البيت الأبيض بإن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

في الأثناء، نوقشت زيارة ترامب في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأميركيين، وذلك على هامش المحادثات التي استضافتها الرياض أخيراً بشأن النزاع في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مصادر أبلغت موقع أكسيوس.

إلى ذلك، يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بزعيم أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

في المقابل، أكدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، إذ أشار ولي العهد في سياق الاتصال الهاتفي إلى قدرة إدارة ترمب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرصه.

ويبرز في الإطار ذاته، على ضوء ما كشفه موقع أكسيوس الإخباري متانة العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ ترتكز على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعودُ إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة تجارياً.

وينظرُ العالمُ إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.