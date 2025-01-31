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الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

1/31/2025 3:16:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين، اليوم الجمعة، على أن مجموعة بريكس لا تبحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، في رد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول المجموعة في حال تخليها عن التعامل بالدولار الأميركي في المعاملات التجارية.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:"مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضوا فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب".

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