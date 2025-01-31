الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين، اليوم الجمعة، على أن مجموعة بريكس لا تبحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، في رد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب
بفرض رسوم جمركية على دول المجموعة في حال تخليها عن التعامل بالدولار الأميركي في المعاملات التجارية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:"مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضوا فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب".
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