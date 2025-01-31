الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار - جريدة البورصة



الرئيسية



والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية أسواق الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

أسعار البنزين والديزل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، رفع سعر البنزين 90 ليصبح (885) فلساً/ لتر بدلاً من (870) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلساً/لتر بدلاً من (1100) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلاً من (690) فلساً/لتر، بدءا من الغد السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1- 28 فبراير المقبل.

موضوعاترابطة“إنتربيڤ” الفرنسية تبحث تعزيز صادرتها من الأبقار لمصر ارتفاع أسعار الكتاكيت يجبر ((الزراعة)) على فتح الاستيراد 567 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا فى 2024

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر فبراير المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون ديسمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يناير الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية، وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر.