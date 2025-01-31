حجم تجارة الخدمات بالصين يتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي خلال 2024 - جريدة البورصة



الرئيسية



والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى حجم تجارة الخدمات بالصين يتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي خلال 2024 كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

الصين

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن حجم تجارة الخدمات في الصين سجل مستوى قياسيا جديدا في عام 2024، حيث وصلت قيمة صادرات وواردات الخدمات إلى 7.5238 تريليون يوان (حوالي 1.04 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 14.4 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، والتي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، فقد بلغت قيمة صادرات الخدمات 3.1756 تريليون يوان، بزيادة 18.2 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة وارداتها 4.3482 تريليون يوان، بزيادة 11.8 في المائة على أساس سنوي.

موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

وأشار البيان إلى أن تجارة الخدمات المكثفة المعرفة حافظت على نمو مطرد، إذ وصلت قيمة الصادرات والواردات منها إلى 2.8965 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة 6.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه.. شهدت تجارة الخدمات المتعلقة بالسياحة نموا سريعا العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الأولى من حيث سرعة النمو بين المجالات المختلفة في تجارة الخدمات، ووصلت قيمة الصادرات والواردات منها إلى 2.0512 تريليون يوان، بزيادة 38.1 في المائة على أساس سنوي.