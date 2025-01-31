الصين: خطط اليابان لتقييد صادرات الرقائق قد تُدمر العلاقات التجارية الثنائية - جريدة البورصة

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البنوك

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العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى الصين: خطط اليابان لتقييد صادرات الرقائق قد تُدمر العلاقات التجارية الثنائية كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

حذرت الصين من أن خطط اليابان لفرض قيود على تصدير منتجات من بينها الرقائق الإلكترونية قد يُدمر العلاقات التجارية بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الجمعة، إن بلادها تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوقها القانونية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

يأتي تحذير وزارة التجارة في ظل حالة اضطراب عالمية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول منها الصين، ما يهدد بنشوب حرب تجارية عالمية.

وتعد تهديدات“ترامب” امتداداً للنهج المتشدد للإدارة الرئيس السابق“جو بايدن” التي استهدفت خلال ولايتها الصين بقيود واسعة النطاق فيما يتعلق بتصدير الرقائق والتقنيات المتطورة، ودفعت دولًا أخرى حليفة لها مثل هولندا لاتخاذ نفس الموقف.