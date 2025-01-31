حلة الاحتفاء بجودة الفواكه والخضروات الأوروبية تقترب من نهايتها

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 31, 2025 /EINPresswire / -- رحلة الاحتفاء بجودة الفواكه والخضروات الأوروبية تقترب من نهايتهاشارك أكثر من مليوني مستهلك في أنشطة حملة "فريش أب يور لايف – فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة"اختتم مشروع "فريش أب يور لايف – فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة"، الذي قادته منظمة CSO Italy وتم تمويله بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشركات الإيطالية Apofruit، Cico-Mazzoni، Conserve Italia، Lagnasco Group، Oranfrizer، Origine Group و Salvi-Unacoa، بنجاح كبير. حققت الحملة نتائج رائعة على مدار ثلاث سنوات، حيث سجلت 140 مليون ظهور، وبلغت أكثر من مليوني مستهلك، وشاركت نحو 300 من المهنيين في هذا القطاع.بين عامي 2023 و2025، قدمت الحملة برنامجًا مكثفًا للتواصل والترويج لمنتجات الفواكه والخضروات الأوروبية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وقد منحت هذه المبادرة المستهلكين رحلة استثنائية لاستكشاف جذور الجودة والأصالة والنكهات التي تجعل من الفواكه والخضروات الأوروبية كنوزًا حقيقية في عالم الطهي.في الولايات المتحدة، ركزت الحملة على هدفين رئيسيين: تعريف المهنيين في القطاع بخصائص المنتجات الأوروبية الفريدة وتشجيع المستهلكين على اكتشاف التشكيلة المتنوعة التي تقدمها الحملة. ومن خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلانية التقليدية والرقمية، بلغت الحملة ذروتها بحملة إعلانية خارجية حيوية في ميدان "تايمز سكوير"، حيث أضاءت ألوان الفواكه والخضروات الأوروبية الساحة الشهيرة، ووصلت إلى جمهور يضم 4 ملايين من السكان والسياح والمهنيين.كما نظمت الحملة ثلاثة ندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع طهاة ومؤثرين من قطاعات الطعام والكوكتيلات، مما أبرز المرونة المذهلة للمكونات التي تم الترويج لها. وقد استهدفت الحملة فئة الشباب بشكل خاص، حيث أتيحت لهم الفرصة لتذوق المنتجات بأنفسهم وتقديم ملاحظاتهم. شارك في هذه الأنشطة طلاب من جامعتين مرموقتين هما جامعة "يال" في كونيتيكت وجامعة "نورث إيسترن" في بوسطن، إضافة إلى "ممشى شاطئ فينيس" النابض بالحياة. إجمالًا، شارك أكثر من 18,000 شاب في هذه التجارب، مما أظهر تزايد اهتمامهم وفهمهم لفوائد تناول الفواكه والخضروات الطازجة.لم تقتصر الحملة على الولايات المتحدة فحسب؛ فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أنشطة حافلة على مدار ثلاث سنوات من التواصل الغني والمستمر. وركزت هذه الأنشطة بشكل أكبر على قطاع الأعمال (B2B)، حيث تم تنظيم فعالية صحفية سنوية جمعت أكثر من 210 من الإعلاميين وقادة الرأي في القطاع. كما تضمنت الحملة إعلانات في أبرز المنشورات المتخصصة والمشاركة في المعارض التجارية المحلية، وخاصة معرض "جلفود". علاوة على ذلك، أقيمت أربعة ورش عمل مخصصة لقطاع الأعمال بمشاركة أكثر من 60 شخصًا، تناولت ميزات المنتجات الأوروبية الفريدة.كانت "فريش أب يور لايف" أكثر من مجرد حملة ترويجية – لقد كانت احتفالًا بالتميز.رسمت المبادرة قصة ملهمة عن الشغف والتفاني والجودة التي لا تضاهى. عبر أكثر من 5,630 يومًا من تذوق المنتجات والعروض الترويجية في المتاجر عبر البلدين، أظهرت الحملة التزامها بالتميز. تذوق ما يزيد عن 1.2 مليون مستهلك هذه المنتجات المتميزة، بينما تأثر 3.6 مليون آخرون بأنشطة الحملة الترويجية.أخبار حول "فريش أب يور لايف" ومنظمة CSO Italyيهدف مشروع "فريش أب يور لايف" إلى الترويج والتعريف بالفواكه والخضروات عالية الجودة، ويتم تمويله من قبل CSO Italy والاتحاد الأوروبي. وتشارك الشركات الإيطالية التالية في المشروع: Apofruit Italia، Cico-Mazzoni، Conserve Italia، Lagnasco Group، Oranfrizer، Origine وUnacoa.تأسست CSO Italy في عام 1998 وتعد كيانًا فريدًا في إيطاليا يضم العديد من الشركات الرائدة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات المحلية. كما تضم أعضاء متخصصين في مختلف مجالات سلسلة توريد الفواكه والخضروات، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والمعالجة، والآلات، والتوزيع. تتمثل مهمة CSO Italy في تقديم خدمات مفيدة للأعضاء لتحسين كفاءة وتنافسية قطاع الفواكه والخضروات الإيطالي.المكتب الإعلامي:SEC Newgate Italia... – 335 6839561... – 340 0010762بتمويل من الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة تعبر عن رأي المؤلف أو المؤلفين فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية الأوروبية للبحث (REA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي أو الإدارة المانحة المسؤولية عنها.

Renato Pagani

SEC Newgate Italia Srl

+39 335 683 9561

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