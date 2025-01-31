وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى وزير
العمل الدكتور خالد البكار، نظيره وزير العمل الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته يوم أمس.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.
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