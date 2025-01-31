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وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

1/31/2025 10:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار، نظيره وزير العمل الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته يوم أمس.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.

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