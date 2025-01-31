وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.

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