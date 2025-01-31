د. ابو هولي يبحث مع السفير الدنماركي لدى فلسطين التحديات المالية والسياسية والتشغيلية التي تواجهها الأونروا

MENAFN - Palestine News )بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، اليوم، مع السفير الدنماركي لدى فلسطين سيغورد هالينج، وضع الاونروا مع دخول القانونين الإسرائيليين حيز التنفيذ اليوم الخميس، وسبل الحد من اثارها على ولاية عملها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، كما بحث اللقاء التحديات المالية والسياسية والتشغيلية التي تواجهها الأونروا، في ظل تراجع الدعم الدولي.

وقال د. أبو هولي خلال لقائه مع السفير الدنماركي الذي عقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله اليوم، بأن 12 منشأة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة من ضمنها مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، و 6 مدارس مهددة بالإغلاق والمصادرة مع سريان القانونيين الإسرائيليين ودخولهما حيز التنفيذ اليوم الخميس وحرمان لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس من خدمات الاونروا بما فيها الرعاية الصحية والاغاثة الى جانب الحد من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية ولاية الاونروا، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتعليق تنفيذ قوانينها ضد الاونروا التي تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كدولة عضو في الأمم المتحدة، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

واضاف د. أبو هولي بأنه لا بديل عن الاونروا طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً، بفعل التنكر الإسرائيلي لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

وأوضح د. أبو هولي بأن الاونروا تعد شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس، ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيداً بموقف المنظمات الدولية التي رفضت ان تحل محل الاونروا او القيام بمهامها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاغاثة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة .

وأكد بان الدول العربية المضيفة ترفض وبشكل مطلق تحمل أعباء إضافية تقوم بها الاونروا او أي فراغ سيحدثه سريان القانونين الإسرائيليين ضد الاونروا .

وطالب د. أبو هولي جميع المنظمات الدولية تنفيذ مشاريعها داخل المخيمات الفلسطينية فقط من خلال بوابة الاونروا تعزيزاً لدورها وولايتها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

واكد على الدور المهم للأونروا وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302 بتقديم المساعدات المنقذة للحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين والتي تعتبر العمود الفقري لكافة الاستجابات الإنسانية في غزة، والتي غطت 60% من اجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال 470 يوم من حرب الإبادة والتهجير مشدداً بأن الاونروا تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وتطرق د. أبو هولي الى المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للأونروا مع استمرار قطع التمويل الأمريكي وإعلان السويد وقف تمويلها للعام الجاري وإعلان اربع دول من كبار المانحين تخفيض تمويلها، مؤكداً على أهمية وجود دعم تمويلي كاف يمكن التنبؤ به ومستدام للأونروا.

وثمن جهود الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة لأزمة الاونروا المالية، لافتا بان نسبة العجز المالي ستكون كبيرة خلال العام الجاري، وستؤثر على قدرة الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين مما يتطلب التحرك بشكل جماعي لحشد الموارد المالية للاونروا من خلال حث المانحين لزيادة تمويلها، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تقديم تمويل مرن غير مخصص.

وثمن التزام الدنمارك دعمها للأونروا، وتوقيعها اتفاقية متعددة السنوات للفترة 2023-2027، وذلك بتبرع قيمته [15] مليون دولار لكل عام، بمبلغ إجمالي قدره [75] مليون دولار لافتا على ان الدنمارك من أولى الدول التي انضمت ووقعت على مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا التي اطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا 22 آيار/مايو 2024 لمواجهة التحديات التشغيلية والسياسية والمالية، التي تواجهها الاونروا.

وتابع: "نتطلع الى دور مهم من الدنمارك لدعم الاونروا خلال الفترة القادمة، من خلال قيادتها ورئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025 والتحرك باتجاه مملكة السويد والطلب منها بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في العام 2025، وعدم اللجوء الى تخفيض تمويلها، وعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن، والتحرك بشكل جماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل [القوة القائمة بالاحتلال] على تجميد تنفيذ القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وتحد من ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة .

واكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والدنمارك والاعتراف بدولة فلسطين مشيداً بموقف الدنمارك الداعم للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، وادانتها لسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي .

من جانبه، أكد السفير الدنماركي سيغورد هالينج موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفضه للقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا. وأشار إلى أن الدنمارك قدمت 14 مليون يورو لدعم الوكالة، وستواصل جهودها لحشد المزيد من الدعم الدولي للحفاظ على استمرار خدمات الأونروا الحيوية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين.