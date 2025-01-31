الأمن العام السوري يلقي القبض على عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد

خبرني - ألقت قوات الأمن العام التابعة للإدارة السورية الجديدة القبض على عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمتهم بارتكاب جرائم حرب عند انطلاق الثورة السورية في محافظة درعا جنوب سورية.

وكان نجيب يشغل حينها منصب رئيس فرع الأمن السياسي.



وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإدارة الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.