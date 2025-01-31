الأمن العام السوري يلقي القبض على عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ألقت قوات الأمن العام التابعة للإدارة السورية الجديدة القبض على عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمتهم بارتكاب جرائم حرب عند انطلاق الثورة السورية في محافظة درعا جنوب سورية.
وكان نجيب يشغل حينها منصب رئيس فرع الأمن السياسي.
وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإدارة الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
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