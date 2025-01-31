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قرعة كأس العالم لكرة السلة للشباب تضع الأردن واسرائيل بمجموعة واحدة

1/31/2025 8:01:15 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سحبت ظهر الجمعة قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما لكرة السلة ، ووضعت المنتخب الوطني الأردني ومنتخب الكيان في مجموعة واحدة.

واسفرت القرعة التي سحبت في قاعة المتحف الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : صربيا – الأرجنتين – نيوزيلاند - مالي

المجموعة الثانية : ألمانيا – سلوفينيا – كندا - الصين

المجموعة الثالثة : سويسرا – الكيان – الدومنيكان - الأردن

المجموعة الرابعة : أميركا – أستراليا – فرنسا – الكاميرون

يذكر ان البطولة ستقام في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين.

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