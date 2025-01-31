قرعة كأس العالم لكرة السلة للشباب تضع الأردن واسرائيل بمجموعة واحدة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - سحبت ظهر الجمعة قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما لكرة السلة ، ووضعت المنتخب الوطني الأردني ومنتخب الكيان في مجموعة واحدة.
واسفرت القرعة التي سحبت في قاعة المتحف الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية عن المجموعات التالية :
المجموعة الأولى : صربيا – الأرجنتين – نيوزيلاند - مالي
المجموعة الثانية : ألمانيا – سلوفينيا – كندا - الصين
المجموعة الثالثة : سويسرا – الكيان – الدومنيكان - الأردن
المجموعة الرابعة : أميركا – أستراليا – فرنسا – الكاميرون
يذكر ان البطولة ستقام في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين.
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