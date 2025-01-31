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الملكية الأردنية : سنستأنف الرحلات إلى مطار حلب قريبًا

1/31/2025 5:20:53 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الجمعة، أن الشركة ستستأنف قريبًا الرحلات إلى مطار حلب بعد دراسة المطار فنيًا وأمنيًا، بواقع 3 أو 4 رحلات أسبوعيًا.

وقال المجالي إن وفدًا مشتركًا سينطلق إلى مطار حلب لدراسته، ومن ثم بدء تشغيل الرحلات، بحسب المملكة.

وأكد أن الشركة استأنفت رحلاتها صباح الجمعة إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير 4 رحلات نهارية أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق خلال ساعات النهار، على أن يتم زيادتها إلى 7 رحلات أسبوعيًا.

وأضاف المجالي أنه ستتم زيادة عدد الرحلات خلال الأيام العشرة المقبلة لتصبح رحلات يومية إلى مطار دمشق، نتيجة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.

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