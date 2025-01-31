الملكية الأردنية : سنستأنف الرحلات إلى مطار حلب قريبًا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الجمعة، أن الشركة ستستأنف قريبًا الرحلات إلى مطار حلب بعد دراسة المطار فنيًا وأمنيًا، بواقع 3 أو 4 رحلات أسبوعيًا.
وقال المجالي إن وفدًا مشتركًا سينطلق إلى مطار حلب لدراسته، ومن ثم بدء تشغيل الرحلات، بحسب المملكة.
وأكد أن الشركة استأنفت رحلاتها صباح الجمعة إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير 4 رحلات نهارية أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق خلال ساعات النهار، على أن يتم زيادتها إلى 7 رحلات أسبوعيًا.
وأضاف المجالي أنه ستتم زيادة عدد الرحلات خلال الأيام العشرة المقبلة لتصبح رحلات يومية إلى مطار دمشق، نتيجة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.
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