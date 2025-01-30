المرونة العالمي: أداء أردني مميز بملف التضخم

أكد منتدى الإستراتيجيات الأردني أن أداء المملكة كان متباينا إلى حد كبير ضمن مؤشر المرونة العالمي 2024.



وأشار المنتدى إلى أن النتائج أظهرت تميّز الأردن في بعض المؤشرات التي تسهم في تعزيز مرونته كمؤشر "معدلات التضخم" (99.4 نقطة)، و"انبعاثات الغازات

الدفيئة" (92.7 نقطة).



في المقابل، كان أداء الأردن ضعيفا في مؤشرات "الإنفاق على الخدمات الصحية" (5.7 نقطة)، و"الإنتاجية" (7.9 نقطة)، و"الخدمات اللوجستية" (26.7 نقطة)، و"التعليم" (46 نقطة) فيما أشار المنتدى إلى أن مرتبة الأردن عالميًا وإقليميًا تد متدنية في هذه المؤشرات الحيوية، والتي تُعد أساسية لتطوير رأس المال البشري وتحسين الكفاءة التشغيلية.



وأصدر المنتدى ورقة سياسات بعنوان "تعزيز منعة الاقتصاد الأردني"، والتي تسلط الضوء على أهمية المرونة كركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.



واستعرض المنتدى في ورقته، أداء الأردن في "مؤشر المرونة العالمي 2024" الصادر عن شركة التأمين العالمية (FM Global)، والذي يقيّم بيئة الاقتصاد والأعمال في دول العالم من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية المعنية بالبعد الكلي والمادي، ويقيس مدى قدرة الدول على الاستجابة للصدمات.



وبين المنتدى أنه بالرغم من ارتفاع درجة الأردن في مؤشر الإجهاد المائي، إلا أن ترتيبه كان من بين الدول الأضعف (المرتبة 120 من بين 130 دولة) مما يعكس أهمية النظر إلى نتيجة الأردن في المؤشرات بالتوازي مع ترتيبها بين دول العالم.



وعلى مستوى أداء الأردن في مؤشرات أخرى، حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مواجهة المخاطر وبناء المرونة أمام التحديات البيئية. ومع ذلك، ما تزال هناك نقاط ضعف قائمة متعلقة بجودة إدارة المخاطر المناخية والطبيعية، ما يستدعي الحاجة إلى مواصلة الجهود وتعزيز قدرة البلد على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.



وبيّن المنتدى في هذا السياق أن أفضل طريقة لتعزيز المرونة في مواجهة التهديدات الطبيعية، تكمن في عدم التهاون في تطبيق المواصفات الفنية المتعلقة بالبناء والتشييد للحد من خطر وقوع الأضرار الجسيمة أو انهيار المباني بالكامل.



وأوضح المنتدى في ورقته إلى أن الأردن قد حقق أداءً متميزًا في عدة مؤشرات تعكس مرونته الاقتصادية والتقنية، ما يستدعي المحافظة على هذه الإنجازات والبناء عليها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستقبلية.



كما أظهر الأردن تقدمًا في معدل التحضّر (90.9)، واستخدام الإنترنت (84.4)، ما عكس التطور الملحوظ في البنية التحتية الحضرية والرقمية على حد سواء.



وعلى صعيد استهلاك الطاقة، احتل الأردن المرتبة الرابعة إقليميًا و75 عالميًا في مؤشر كثافة الطاقة بدرجة 80.3، ما يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات مستدامة تزيد من كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليفها بما يدعم إنتاجية واستدامة الأنشطة الاقتصادية.



وفي الورقة، أشار المنتدى إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، تعد المرونة ضرورة حتمية للأردن، حيث تسهم في التخفيف من الصدمات الخارجية ودعم التنمية على مختلف الأصعدة.



وجاء الأردن في المرتبة الثامنة عربيًا والـ 72 عالميًا من أصل 130 دولة، مما

يشير إلى أن الأردن يقع في مكانة متوسطة تقريبا تسمح له بإجراء التغييرات

الإستراتيجية التي تعزز من منعته في مواجهة التحديات المستقبلية،

والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة.



وفي ضوء المؤشرات التي أظهر فيها الأردن ضعفاً، نوه المنتدى الى ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم لضمان تعزيز رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق، والوصول العادل إلى تلك الخدمات، وبجودة عالية. وكذلك العمل على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.



وبيّن المنتدى في هذا السياق، أنه ومن خلال التركيز على هذه المجالات وتحسين أداء الأردن في المؤشرات الأضعف، يمكنه تعزيز قدرته في مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وترسيخ مكانته كاقتصاد قوي وأكثر قدرة على المنافسة عالميًا، مما يسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة.



واستعرض المنتدى في ورقة السياسات ملخصاً لنتائج تقرير المخاطر العالمية 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على أبرز التحديات الملحة عالميًا ومحليًا على المديين القريب والبعيد.