قبول استقالة الدهيسات من رئاسة جمعية المركز الإسلامي

قبول استقالة الدهيسات من رئاسة جمعية المركز الإسلامي
التاريخ
1/30/2025 2:19:39 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قبلت مساء الأربعاء، استقالة النائب الدكتور جميل الدهيسات من رئاسة جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
ويسير نائب الرئيس الدكتور ممدوح المحيسن أعمال رئيس الجمعية.
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