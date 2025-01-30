تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الخميس

تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الخميس
التاريخ
1/30/2025 2:06:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب، محليا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، 55.8 دينارا، مقابل 53.8 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 64.2 دينارا و49.5 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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