مدير الأحوال المدنية: تطبيق سند نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، أن تطبيق (سند) يُعد إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مما يتيح للمواطنين الدخول إلى كافة الخدمات الحكومية عبر منصة واحدة.
جاء ذلك خلال لقائه العاملين في برنامج تفعيل الهوية الرقمية داخل مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إذ استعرض الطيب رؤية الدائرة في التحول الرقمي لخدماتها.
وشدد على أهمية دور العاملين في توعية المواطنين بضرورة تفعيل تطبيق سند عند مراجعتهم مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوزات والبريد الأردني، تمكينا لهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وخاصة خدمات دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وأشار الطيب إلى استمرار الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيدا بدورها في كافة التسهيلات للمواطنين في تفعيل الهوية الرقمية مما يسهم في التحقيق الرقمي للخدمات الحكومية.
وأكد مدير تفعيل الهوية الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حسان الأحمد أن سياسه الوزارة تهدف إلى توسيع نطاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتفعيل الهويه الرقمية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة أكثر من 350 محطة لغايات تفعيل الهوية الرقمية، داعيا المواطنين لمراجعتها لغايات تفعيل بطاقاتهم الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية.
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