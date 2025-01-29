مدير الأحوال المدنية: تطبيق سند نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية

خبرني - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، أن تطبيق (سند) يُعد إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مما يتيح للمواطنين الدخول إلى كافة الخدمات الحكومية عبر منصة واحدة.

جاء ذلك خلال لقائه العاملين في برنامج تفعيل الهوية الرقمية داخل مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إذ استعرض الطيب رؤية الدائرة في التحول الرقمي لخدماتها.

وشدد على أهمية دور العاملين في توعية المواطنين بضرورة تفعيل تطبيق سند عند مراجعتهم مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوزات والبريد الأردني، تمكينا لهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وخاصة خدمات دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

وأشار الطيب إلى استمرار الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيدا بدورها في كافة التسهيلات للمواطنين في تفعيل الهوية الرقمية مما يسهم في التحقيق الرقمي للخدمات الحكومية.

وأكد مدير تفعيل الهوية الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حسان الأحمد أن سياسه الوزارة تهدف إلى توسيع نطاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتفعيل الهويه الرقمية.

وأشار إلى أن لدى الوزارة أكثر من 350 محطة لغايات تفعيل الهوية الرقمية، داعيا المواطنين لمراجعتها لغايات تفعيل بطاقاتهم الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية.