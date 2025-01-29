الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.
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