الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

خبرني - فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.



وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.