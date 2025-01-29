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بلدية إربد: المشاريع المستقبلية ستُنفذ وفق معايير تخدم ذوي الإعاقة

1/29/2025 12:16:19 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، أن المشاريع المستقبلية للبلدية ستُنفذ وفق معايير تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الكوفحي، خلال اجتماع لتعزيز الشراكة مع لجنة التأهيل المجتمعي في منظمة“هاي” وجمعية النهضة لذوي الإعاقة، إن البلدية قدمت العديد من الخدمات لذوي الإعاقة، منها تهيئة منطقة نموذجية لهم في محيط جامعة اليرموك، وتحويل مبنى البلدية الرئيسي إلى مبنى صديق لذوي الإعاقة، من خلال تهيئة جميع مداخله ومخارجه لتسهيل وصولهم واستخدام المبنى والاستفادة من خدماته بشكل كامل.

وأضاف أن البلدية ستخصص موقعا ثابتا لمختلف الجمعيات، من خلال توفير إحدى المساحات ليكون مشتركاً بين عدة جمعيات، على أن تتولى هذه الجمعيات إنشاء البناء وتشغيله مع الحفاظ على خصوصية كل جمعية بشكل مستقل.

من جهته، أثنى رئيس جمعية النهضة لذوي الإعاقة، الدكتور صالح الشرفات، على جهود البلدية في خدمة ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة معها لتقديم خدمات مثالية لهم.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تنظيم أنشطة دامجة لذوي الإعاقة مع مختلف فئات المجتمع وإشراكهم في الأنشطة والمشاريع المستقبلية للبلدية.

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