بلدية إربد: المشاريع المستقبلية ستُنفذ وفق معايير تخدم ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، أن المشاريع المستقبلية للبلدية ستُنفذ وفق معايير تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الكوفحي، خلال اجتماع لتعزيز الشراكة مع لجنة التأهيل المجتمعي في منظمة“هاي” وجمعية النهضة لذوي الإعاقة، إن البلدية قدمت العديد من الخدمات لذوي الإعاقة، منها تهيئة منطقة نموذجية لهم في محيط جامعة اليرموك، وتحويل مبنى البلدية الرئيسي إلى مبنى صديق لذوي الإعاقة، من خلال تهيئة جميع مداخله ومخارجه لتسهيل وصولهم واستخدام المبنى والاستفادة من خدماته بشكل كامل.
وأضاف أن البلدية ستخصص موقعا ثابتا لمختلف الجمعيات، من خلال توفير إحدى المساحات ليكون مشتركاً بين عدة جمعيات، على أن تتولى هذه الجمعيات إنشاء البناء وتشغيله مع الحفاظ على خصوصية كل جمعية بشكل مستقل.
من جهته، أثنى رئيس جمعية النهضة لذوي الإعاقة، الدكتور صالح الشرفات، على جهود البلدية في خدمة ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة معها لتقديم خدمات مثالية لهم.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تنظيم أنشطة دامجة لذوي الإعاقة مع مختلف فئات المجتمع وإشراكهم في الأنشطة والمشاريع المستقبلية للبلدية.
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