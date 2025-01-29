القبض على مسلح خطط لقتل وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين ورئيس مجلس النواب

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت وسائل إعلام أميركية إن "قوات الأمن أوقفت مسلح خطط لقتل وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين ورئيس مجلس النواب".
ونقلت وسائل الإعلام عن سجلات المحكمة التي تنظر القضية، أنه تم القبض على رايان مايكل إنجلش عند الباب الجنوبي لمبنى الكابيتول الاثنين الماضي.
وبحسب السجلات فقد كان رايان مايكل إنجلش يحمل سكينا وزجاجتي مولوتوف عند القبض عليه.
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