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القبض على مسلح خطط لقتل وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين ورئيس مجلس النواب

1/29/2025 12:16:18 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت وسائل إعلام أميركية إن "قوات الأمن أوقفت مسلح خطط لقتل وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين ورئيس مجلس النواب".

ونقلت وسائل الإعلام عن سجلات المحكمة التي تنظر القضية، أنه تم القبض على رايان مايكل إنجلش عند الباب الجنوبي لمبنى الكابيتول الاثنين الماضي.

وبحسب السجلات فقد كان رايان مايكل إنجلش يحمل سكينا وزجاجتي مولوتوف عند القبض عليه.

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