إعلامي أمريكي شهير يفجر مفاجأة: إدارة بايدن ((حاولت قتل بوتين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العربية‭.‬نت‭/‬روسيا‭ ‬اليوم‭): ‬فجر‭ ‬الصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشهير‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬قتل‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كارلسون‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية،‭ ‬أضاف‭ ‬كارلسون،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحفي‭ ‬مايت‭ ‬تايبي‭: ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬يدفع‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬إثارة‭ ‬حرب‭ ‬حقيقية،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭.. ‬لقد‭ ‬حاولوا‭ ‬قتل‭ ‬بوتين‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬كارلسون،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أو‭ ‬أدلة‭ ‬تثبت‭ ‬صحة‭ ‬مزاعمه‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬متى‭ ‬وأين‭ ‬جرت‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬التحضير‭ ‬لمحاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬المزعومة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كارلسون‭ ‬هو‭ ‬معلّق‭ ‬سياسي‭ ‬أمريكي‭ ‬وكاتب‭ ‬اشتهر‭ ‬باستضافته‭ ‬البرنامج‭ ‬الحواري‭ ‬السياسي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬تاكر‭ ‬كارلسون‭ ‬الليلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬ Fox ‭ ‬ News ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬حتى‭ ‬إقالته‭ ‬2023‭.‬

وبعدها‭ ‬تحول‭ ‬كارلسون‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2024،‭ ‬أجرى‭ ‬كارلسون‭ ‬مقابلة‭ ‬مطولة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وعلق‭ ‬متحدث‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬الروسية‭ ‬تتخذ‭ ‬باستمرار‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وقطعا‭ ‬سلامة‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬الدولة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬القرم‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬ميخائيل‭ ‬شيرميت‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحضير‭ ‬المحتمل‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أولا،‭ ‬نشكر‭ ‬الصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬وأظهر‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬جوهر‭ ‬بايدن‭ ‬الإرهابي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدرك‭ ‬تمام‭ ‬الإدراك‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬روسيا‭ ‬وميزتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬زعيمها‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بجدية‭ ‬وفتح‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتحديد‭ ‬جميع‭ ‬المتورطين‮»‬‭.‬