Wednesday, 29 January 2025 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلامي أمريكي شهير يفجر مفاجأة: إدارة بايدن ((حاولت قتل بوتين))

1/28/2025 7:14:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العربية‭.‬نت‭/‬روسيا‭ ‬اليوم‭): ‬فجر‭ ‬الصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشهير‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬قتل‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كارلسون‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية،‭ ‬أضاف‭ ‬كارلسون،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحفي‭ ‬مايت‭ ‬تايبي‭: ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬يدفع‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬إثارة‭ ‬حرب‭ ‬حقيقية،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭.. ‬لقد‭ ‬حاولوا‭ ‬قتل‭ ‬بوتين‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬كارلسون،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أو‭ ‬أدلة‭ ‬تثبت‭ ‬صحة‭ ‬مزاعمه‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬متى‭ ‬وأين‭ ‬جرت‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬التحضير‭ ‬لمحاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬المزعومة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كارلسون‭ ‬هو‭ ‬معلّق‭ ‬سياسي‭ ‬أمريكي‭ ‬وكاتب‭ ‬اشتهر‭ ‬باستضافته‭ ‬البرنامج‭ ‬الحواري‭ ‬السياسي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬تاكر‭ ‬كارلسون‭ ‬الليلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬ Fox ‭ ‬ News ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬حتى‭ ‬إقالته‭ ‬2023‭.‬

وبعدها‭ ‬تحول‭ ‬كارلسون‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2024،‭ ‬أجرى‭ ‬كارلسون‭ ‬مقابلة‭ ‬مطولة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وعلق‭ ‬متحدث‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬تاكر‭ ‬كارلسون،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬الروسية‭ ‬تتخذ‭ ‬باستمرار‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وقطعا‭ ‬سلامة‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬الدولة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬القرم‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬ميخائيل‭ ‬شيرميت‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحضير‭ ‬المحتمل‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أولا،‭ ‬نشكر‭ ‬الصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬وأظهر‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬جوهر‭ ‬بايدن‭ ‬الإرهابي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدرك‭ ‬تمام‭ ‬الإدراك‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬روسيا‭ ‬وميزتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬زعيمها‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بجدية‭ ‬وفتح‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتحديد‭ ‬جميع‭ ‬المتورطين‮»‬‭.‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث