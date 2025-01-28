إعلامي أمريكي شهير يفجر مفاجأة: إدارة بايدن ((حاولت قتل بوتين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(العربية.نت/روسيا اليوم): فجر الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون مفاجأة مدوية، حيث أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن «حاولت قتل» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب تعبيره. إلا أن كارلسون لم يقدم خلال تلك التصريحات أي تفاصيل عن الموضوع.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، أضاف كارلسون، خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي: كان وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن «يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن.. لقد حاولوا قتل بوتين».
لكن كارلسون، في الوقت ذاته، لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة تثبت صحة مزاعمه. كما لم يكشف متى وأين جرت تلك المحاولة، كما لم يكشف عن الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المزعومة.
يذكر أن كارلسون هو معلّق سياسي أمريكي وكاتب اشتهر باستضافته البرنامج الحواري السياسي الشهير «تاكر كارلسون الليلة» على قناة «فوكس نيوز» Fox News منذ عام 2016 حتى إقالته 2023.
وبعدها تحول كارلسون إلى موقع «إكس».
وخلال شهر فبراير من العام الماضي 2024، أجرى كارلسون مقابلة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعلق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات تاكر كارلسون، وقال إن «الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وقطعا سلامة الأفراد الذين يتمتعون بحماية الدولة، وعلى رأسهم رئيس الدولة».
وفي مجلس الدوما دعا النائب عن منطقة القرم وعضو لجنة الأمن ميخائيل شيرميت إلى التحقق من المعلومات بشأن التحضير المحتمل لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: «أولا، نشكر الصحفي الأمريكي لأنه لم يلتزم الصمت وأظهر للعالم أجمع جوهر بايدن الإرهابي، الذي كان يدرك تمام الإدراك أن قوة روسيا وميزتها تكمن في زعيمها فلاديمير بوتين. وأعتقد أنه من الضروري التعامل مع هذه القضية بجدية وفتح قضية جنائية للتحقق من هذه المعلومات، وتحديد جميع المتورطين».
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