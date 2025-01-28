الإثارة تبلغ ذروتها فـي الجولة الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبلغ‭ ‬الإثارة‭ ‬ذروتها‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد‭ ‬والمقررة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬واحد،‭ ‬مع‭ ‬تنافس‭ ‬فرق‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تحاول‭ ‬فرق‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬التتويج‭ (‬15‭) ‬التواجد‭ ‬بين‭ ‬الثمانية‭ ‬الأوائل‭ ‬لتفادي‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭.‬

وتستعرض‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬المثيرة‭.‬

المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬

هناك‭ ‬حافز‭ ‬حقيقي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬بين‭ ‬36‭ ‬فريقًا،‭ ‬وذلك‭ ‬لتفادي‭ ‬خوض‭ ‬ملحق‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬ذهابًا‭ ‬وإيابًا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬ومواجهة‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬بينها‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬بانتظار‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

ضمن‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬تأهلهما‭ ‬المباشر‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الأول‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السبع‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬جمع‭ ‬الثاني‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

تحتل‭ ‬فرق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وإنتر‭ ‬الإيطالي‭ (‬16‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭) ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ (‬15‭) ‬ومواطنه‭ ‬أتالانتا‭ (‬14‭) ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ (‬13‭) ‬المراكز‭ ‬الستة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ولكن‭ ‬الكثير‭ ‬قد‭ ‬يتغير‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لأن‭ ‬الفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الأندية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬الملحق‭ ‬والتي‭ ‬يحتل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬آخرها‭ (‬المركز‭ ‬24‭) ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

يحتاج‭ ‬أرسنال‭ ‬وإنتر‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬فقط‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬خمسة‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭.‬

مع‭ ‬وجود‭ ‬فارق‭ ‬ضئيل‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بين‭ ‬الفرق،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬الحسم‭ ‬لفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التساوي،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لليلة‭ ‬أخيرة‭ ‬فوضوية‭ ‬محتملة‭.‬

من‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الإقصاء؟‭ ‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬ووصيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬ومواطنه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬لكنها‭ ‬ضمنت‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬

واقعيا،‭ ‬ستدخل‭ ‬تسعة‭ ‬فرق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬المقبل،‭ ‬بينها‭ ‬البطلان‭ ‬السابقان‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ (‬1988‭) ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ (‬1961‭ ‬و1962‭).‬

الاسم‭ ‬الأكبر‭ ‬المهدد‭ ‬هو‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حيث‭ ‬يقبع‭ ‬بطل‭ ‬2023‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬25،‭ ‬بفارق‭ ‬مركز‭ ‬واحد‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬التأهل‭.‬

بالنسبة‭ ‬للآخرين،‭ ‬فإن‭ ‬الثمن‭ ‬الأثقل‭ ‬الذي‭ ‬سيدفعونه‭ ‬مقابل‭ ‬النتائج‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬سيكون‭ ‬الاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭.‬