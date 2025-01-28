الإثارة تبلغ ذروتها فـي الجولة الأخيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تبلغ الإثارة ذروتها اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد والمقررة في توقيت واحد، مع تنافس فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب في الموسم قبل الماضي وباريس سان جرمان الفرنسي على تفادي الخروج المبكر.
في المقابل، تحاول فرق أخرى على غرار ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي في مرات التتويج (15) التواجد بين الثمانية الأوائل لتفادي خوض الملحق.
وتستعرض وكالة فرانس برس ما هو على المحك قبل هذه الجولة المثيرة.
المراكز الثمانية الأولى
هناك حافز حقيقي لإنهاء الدور الأول بين المراكز الثمانية الأولى في الترتيب بين 36 فريقًا، وذلك لتفادي خوض ملحق من مباراتين ذهابًا وإيابًا الشهر المقبل، ومواجهة فرق قوية بينها ريال مدريد وبايرن ميونيخ الالماني، الى جانب الحصول على قسط من الراحة بانتظار الدور المقبل المقرر في مارس المقبل.
ضمن ليفربول الانجليزي وبرشلونة الإسباني تأهلهما المباشر الى ثمن النهائي، بعدما حقق الأول العلامة الكاملة حتى الآن في الجولات السبع الماضية، فيما جمع الثاني 18 نقطة.
تحتل فرق أرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي (16 نقطة لكل منهما) وأتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي (15) ومواطنه أتالانتا (14) وباير ليفركوزن الألماني (13) المراكز الستة الأخرى في الوقت الحالي، ولكن الكثير قد يتغير في الأمسية الأخيرة لأن الفارق ضئيل بينها وبين الأندية المتواجدة في المراكز المؤدية الى الملحق والتي يحتل شتوتغارت الألماني آخرها (المركز 24) برصيد 10 نقاط.
يحتاج أرسنال وإنتر إلى التعادل فقط لضمان التأهل المباشر، الأول أمام مضيفه جيرونا الإسباني الذي خرج خالي الوفاض، والثاني أمام ضيفه موناكو الفرنسي الذي يملك 13 نقطة على غرار خمسة أندية أخرى.
مع وجود فارق ضئيل جدًا من النقاط بين الفرق، فقد يكون الحسم لفارق الأهداف في حال التساوي، مما يمهد الطريق لليلة أخيرة فوضوية محتملة.
من يواجه خطر الإقصاء؟
لا تزال أسماء كبيرة مثل ريال مدريد حامل اللقب، ووصيفه بوروسيا دورتموند الألماني، ومواطنه بايرن ميونيخ ويوفنتوس الإيطالي تأمل في التأهل المباشر، لكنها ضمنت على الأقل التأهل إلى الملحق في فبراير المقبل.
واقعيا، ستدخل تسعة فرق فقط من أصل 36 الجولة الأخيرة وهي لا تزال تناضل من أجل تأمين التأهل للدور المقبل، بينها البطلان السابقان أيندهوفن الهولندي (1988) وبنفيكا البرتغالي (1961 و1962).
الاسم الأكبر المهدد هو مانشستر سيتي، حيث يقبع بطل 2023 حاليًا في المركز 25، بفارق مركز واحد ونقطتين عن مراكز التأهل.
بالنسبة للآخرين، فإن الثمن الأثقل الذي سيدفعونه مقابل النتائج غير المستقرة في مرحلة الدوري سيكون الاضطرار إلى خوض الملحق.
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