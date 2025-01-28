وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعرض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء خلال لقائه أعضاء مجموعة "ملتقى النخبة" للتواصل الاجتماعي، نتائج العمل على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.



وأشار الحنيفات خلال اللقاء، إلى محاور الخطة التي تشمل الإرشاد الزراعي والإقراض والتسويق والاستثمار والصناعات الغذائية والتنمية الريفية وتمكين المرأة والتعاونيات والحصاد المائي والتحريج.



وأكد أن القطاع الزراعي يقود النمو على مدى عامين وارتفاع الصادرات بما يزيد على 347 مليون دينار حتى شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 155 سدا وحفيرة وما يزيد على 10 آلاف بئر تجميع مياه خلال عامين.