وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استعرض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء خلال لقائه أعضاء مجموعة "ملتقى النخبة" للتواصل الاجتماعي، نتائج العمل على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وأشار الحنيفات خلال اللقاء، إلى محاور الخطة التي تشمل الإرشاد الزراعي والإقراض والتسويق والاستثمار والصناعات الغذائية والتنمية الريفية وتمكين المرأة والتعاونيات والحصاد المائي والتحريج.
وأكد أن القطاع الزراعي يقود النمو على مدى عامين وارتفاع الصادرات بما يزيد على 347 مليون دينار حتى شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 155 سدا وحفيرة وما يزيد على 10 آلاف بئر تجميع مياه خلال عامين.
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