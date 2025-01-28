الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة الى 17 رحلة اسبوعيًا مطلع شباط القادم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إطلاق جدول رحلاتها الجديد بين عمّان والعقبة، حيثُ ستقوم الشركة بتسيير 17 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من مطلع شهر شباط القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السفر ودعم السياحة في العقبة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال "إن إطلاق هذا الجدول الجديد يعكس التزام الملكية الأردنية بدعم القطاع السياحي الوطني وتنشيط الحركة إلى مدينة العقبة، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الأردن" وأضاف" نحن فخورون بتقديم هذا الزخم التشغيلي العالي، والذي يأتي كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز ربط المدن الأردنية وتوفير خيارات سفر مريحة بأسعار تفضيلية للمسافرين.



وأضاف أن الملكية الأردنية تحرص على تقديم أسعار تنافسية تناسب جميع فئات المسافرين، حيث يبلغ سعر التذكرة للذهاب والإياب 65 ديناراً فقط، وسعر تذكرة الذهاب أو الإياب 35 ديناراً، ودعا المجالي الجميع الاستفادة من هذا العرض المميز لاكتشاف جمال مدينة العقبة والاستمتاع بتجربة سفر مريحة وخدمات عالية الجودة على متن طائرات الملكية الأردنية.



وأشار المجالي إلى خطط الملكية الأردنية التوسعية لدعم حركة السفر من الأسواق الإقليمية، موضحاً أن الشركة ستقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة والعقبة وبالعكس اعتبارًا من منتصف شهر شباط القادم، والتي من المقرر أن تصل إلى 3 رحلات أسبوعياً، حيث يبلغ سعر التذكرة ابتداءً من 85 ديناراً، وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لربط العقبة بمدن رئيسية في المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للسياح العرب والدوليين.









وأكد المجالي أن الملكية الأردنية ستواصل لعب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ربط المدن الأردنية ببعضها البعض ومع العالم الخارجي، بما يُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المملكة.

يُذكر أن العقبة تتميز بموقعها الفريد ومقوماتها السياحية المتنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن الشواطئ الخلابة والمغامرات البحرية والمواقع التاريخية المميزة.