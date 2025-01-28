ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقدت مديرية زراعة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية متخصصة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، استهدفت الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في المديرية، لتعزيز المعرفة العلمية لديهم ومساعدتهم على التصدي لهذه الأمراض.
وأكد رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية الدكتور باسل المسيعديين، أهمية الندوة في تعزيز وعي العاملين بالقطاع الزراعي حول الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدا للصحة العامة والثروة الحيوانية، مؤكدا دور الكوادر المتخصصة في حماية المجتمع من مخاطر هذه الأمراض.
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