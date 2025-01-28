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ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

1/28/2025 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت مديرية زراعة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية متخصصة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، استهدفت الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في المديرية، لتعزيز المعرفة العلمية لديهم ومساعدتهم على التصدي لهذه الأمراض.


وأكد رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية الدكتور باسل المسيعديين، أهمية الندوة في تعزيز وعي العاملين بالقطاع الزراعي حول الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدا للصحة العامة والثروة الحيوانية، مؤكدا دور الكوادر المتخصصة في حماية المجتمع من مخاطر هذه الأمراض.

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