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أمير الشرقية يدشن منصة سرد للبيانات الحضرية

1/28/2025 2:29:06 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء منصة "سرد" والتي تهدف لدعم العملية التخطيطية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات حضرية دقيقة وأدوات متطورة تخدم مختلف القطاعات التنموية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات سكان المنطقة الشرقية.
وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود هيئة تطوير المنطقة الشرقية في دعم ومواصلة التطور في المنطقة بالتكامل مع بقية الجهات المعنية في ظل الدعم اللامحدود التي تحظى به كافة مناطق المملكة من قبل القيادة الرشيدة "ايدها الله".
وأضاف سموه" يعد إطلاق مثل هذه المشاريع تسهم بشكل فعال في الوصول للمستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 والتي تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف خلال كلمته التي القاها "بأن منصة "سرد" تمثل نافذة معرفية متكاملة ونموذجًا رائدًا في تقديم البيانات الجيومكانية والتنموية بشكل موحد، وصُممت المنصة لتكون قاعدة بيانات حضرية شاملة تدعم التخطيط والتنمية عبر جمع وتحليل وتنظيم البيانات لتقديم معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتتميز بربطها أكثر من 50 جهة حكومية وتنموية، مما يعزز التعاون والتكامل". وأضاف العبداللطيف " منصة "سرد" ليست مجرد مشروع لجمع البيانات، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية من خلال تعزيز التعاون وحوكمة البيانات، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتحليل الاحتياجات ووضع استراتيجيات قائمة على الحقائق، كما أنها تُبرز مكانة المنطقة الشرقية كنموذج رائد في التخطيط الحضري الحديث والتنمية المتكاملة".
وبين العبداللطيف " أن المنصة تستهدف الوصول إلى (550 ) طبقة بيانات حضرية، و(250) مؤشرًا حضريًا تنمويًا، و(250) مليون معلومة حضرية، بالإضافة إلى أرشيف يضم أكثر من (3000) صورة حضرية فوتوغرافي، و تهدف المنصة إلى دعم المجتمع المحلي والباحثين عبر إتاحة المعلومات الحضرية، مما يساهم في تحقيق حوكمة تدفق البيانات وسرعة الوصول إليها، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق".
وتحرص هيئة تطوير المنطقة الشرقية من خلال إطلاقها لمنصة سرد إلى إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.

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