مقابلة مع فراس أبو لطيف، مدير محفظة فعاليات قطاع البناء في دي إم جي إيفنتس

MENAFN - Al Watan) . Big 5 Construct Saudi يتضاعف من حيث المساحة وفترة الانعقاد حيث سيقام على مدار أسبوعين هذا العام، ما الذي دفع إلى هذا التغيير الكبير؟

في نسخته الثالثة عشرة، جاء قرار توسيع Big 5 Construct Saudi ليقام على مدار أسبوعين استجابةً للنمو الهائل في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تزايد الطلب والفرص في المشاريع الضخمة التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات. ومع تحفيز رؤية 2030 لصناعة البناء التي تقدر بـ 7 تريليون دولار، رأينا فرصة لخدمة هذا القطاع بشكل أفضل من خلال توسيع الحدث إلى أسبوعين متخصصين، وذلك بسبب تزايد الطلب من العارضين المحليين والدوليين للمشاركة.

. الأسبوع الأول (15-18 فبراير) "الأسس القوية من التصميم إلى البناء": يركز على عناصر البناء الأساسية مثل قطاع البناء الثقيل والخرسانة، والتهوية، والتكييف، والمقاولات.

. الأسبوع الثاني (24-27 فبراير) "تحويل المشاريع من التجهيز إلى الخدمات": يشمل نوافذ وأبواب وواجهات المباني، مواد التشطيب، الرخام والحجر، تصميم المستشفيات، التخطيط العمراني وإدارة المرافق.

يتيح هذا التقسيم للعارضين والزوار التفاعل بشكل أعمق مع القطاعات المتخصصة الخاصة بهم، مما يعزز فرص الأعمال والتواصل الفعّال.

. ماذا يمكن أن يتوقع الزوار من حيث الحجم والعروض الجديدة في نسخة هذا العام؟

ستكون نسخة 2025 من Big 5 Construct Saudi الأكبر حتى الآن، حيث ستغطي مساحة 140,000 متر مربع، أي ضعف حجم النسخ السابقة، مع استضافة أكثر من 2,000 عارض من أكثر من 60 دولة، كما سنقدم فعاليات متخصصة جديدة، مثل:

. Totally Concrete Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الأول ويركز على الخرسانة مسبقة الصب، الأسمنت، وحلول الخرسانة المتقدمة.

. Heavy Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الأول و يعتبر أكبر معرض خارجي للمعدات والآلات الثقيلة في قطاع البناء.

. Urban Design & Landscape Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الثاني وهو عبارة عن مخصصة للتخطيط الحضري وحلول المناظر الطبيعية المستدامة.

كما سيتمكن الزوار من حضور أكثر من 100 جلسة حوارية ضمن برنامج Big 5 Talks، تغطي موضوعات رئيسية مثل التحول الرقمي، الاستدامة، إدارة المشاريع والبناء المعياري.

تشمل الميزات التفاعلية الأخرى:

. Concrete Dash Block: تحدي قوة التحمل حيث يمكن للزوار اختبار قدرتهم على حمل كتلة خرسانية بيد واحدة لأطول مسافة ممكنة.

. نادي المهندسين المعماريين: برنامج حصري لكبار المهندسين المعماريين يُعقد خلال الأسبوع الثاني، يوفر فرصًا للتواصل والتعلم.

. Vetrotech Glass SMASH Challenge: تحدي لكسر زجاج VETROGARD، مع جوائز قابلة للاستبدال في أكثر من 150 متجرًا في المملكة.

. منطقة كأس العالم: حيث يمكن للزوار التنافس ضد حارس مرمى يعمل بالذكاء الاصطناعي واستكشاف التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب السعودية، من البنية التحتية الذكية إلى التصاميم المستدامة.

. كيف يعزز التنسيق الجديد الفرص التجارية والتواصل؟

من خلال انعقاد الحدث على مدار أسبوعين، أنشأنا بيئة أكثر فعالية وكفاءة للتواصل وتنسيق الأعمال. يمكن للمشاركين الآن التفاعل مع أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب، بناءً على تركيزهم القطاعي.

على سبيل المثال، يمكن لشركة بناء ثقيلة تعرض منتجاتها في الأسبوع الأول أن تتواصل مباشرة مع مطوري المشاريع والمقاولين المشاركين في مراحل البناء المبكرة، بينما يمكن لموردين في مجال التصميم الداخلي في الأسبوع الثاني مقابلة صناع القرار المعنيين بمراحل التشطيبات والتشغيل. يضمن هذا التوزيع إجراء مناقشات أعمق، وفرص تجارية ذات جودة أعلى، ومواءمة أفضل مع المشاريع الجارية والقادمة.

علاوة على ذلك، قمنا بتطوير تطبيقنا الجديد للهاتف المحمول، الذي تم تصميمه لربط الأشخاص وتمكينهم من حجز اجتماعات مع العملاء المحتملين.

. كيف يتماشى التنسيق الموسع مع مشروعات المملكة العملاقة ورؤية 2030؟

تتطلب مشروعات المملكة العملاقة مثل نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، روشن، وبوابة الدرعية مجموعة واسعة من الخبرات عبر مراحل البناء المختلفة. يتماشى تنسيقنا الجديد بشكل مباشر مع هذه الاحتياجات من خلال تقديم تركيز مخصص لكل مرحلة من مراحل البناء، حيث يركز الأسبوع الأول على الاحتياجات الأساسية للبناء والأساسات، بينما يخصص الأسبوع الثاني للمراحل المتقدمة للبناء، والاستدامة، والتطوير العمراني.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم "Big 5 Construct" أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية من خلال توفير منصة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

. يتعاون "Big 5 Construct" مع الهيئة السعودية للمقاولين لاستضافة "المؤتمر الدولي للمقاولات" (ICC)، فما الدور الذي سيلعبه المؤتمر في الحدث؟

مرة أخرى، يشرفنا التعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين لاستضافة "المؤتمر الدولي للمقاولات" (ICC)، الذي سيستمر لمدة يومين ويجمع قادة الصناعة الرئيسيين لمناقشة مستقبل المقاولات والبناء في المملكة العربية السعودية.

هذه الشراكة تعزز التزامنا كمنظم دولي رائد للفعاليات، بهدف تزويد المحترفين بالمعرفة والروابط التي يحتاجونها للنجاح في هذا السوق المتنامي بسرعة.

في دورته الخامسة، سيجمع المؤتمر كبار المقاولين والخبراء الدوليين في مجال المقاولات في المملكة لمدة يومين من الحوارات والنقاشات المثمرة.

من أبرز المتحدثين في المؤتمر: المدير التنفيذي لتطوير المشاريع في شركة رؤى المدينة القابضة، ديفيد واتكين، كبير مسؤولي تطوير المشاريع، شركة أصول للتطوير العقاري؛ وعمرو سعد، نائب الرئيس، QSI الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيقدم المؤتمر مناقشات معمقة حول مواضيع حيوية مثل التأثير التحويلي لرؤية المملكة 2030، وطرق البناء المبتكرة، والأدوات الرقمية لإدارة المشاريع، واستراتيجيات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. سيكون المؤتمر بمثابة مركز لتبادل الخبرات واكتساب رؤى حاسمة واستكشاف الفرص التجارية في مشهد المقاولات المتطور في المملكة العربية السعودية.

. الاستدامة والتحول الرقمي من الاتجاهات الرئيسية في قطاع البناء. كيف ينعكسان في معرض Big 5 Construct Saudi 2025؟

تتربع الاستدامة والتحول الرقمي في صميم المشهد المتطور لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية، ويلعب Big 5 Construct Saudi دورًا محوريًا في دفع هذه التوجهات إلى الأمام.

سيقدم العارضون في الحدث حلولًا متقدمة في إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التوأم الرقمي، والأتمتة الحديثة، إلى جانب مواد البناء الصديقة للبيئة، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وابتكارات الاقتصاد الدائري. كما ستسلط ميزة EcoTrail الضوء على المواد المستدامة، والتقنيات الموفرة للطاقة، واستراتيجيات تقليل الهدر، ما يعكس مستقبل البناء المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مسارات "المباني الخضراء" و**"التكنولوجيا والابتكار"** ضمن برنامج Big 5 Talks رؤى معمقة حول كيفية تطور الصناعة لمواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية، مما يمكن الحضور من البقاء في طليعة التغيرات في القطاع.

. ما الرسالة التي تود توجيهها إلى محترفي القطاع الذين يخططون للحضور؟

أثبت معرض Big 5 Construct Saudi نفسه كمنصة تجارية محورية، حيث أسهم في إبرام صفقات تجارية تجاوزت قيمتها مليار دولار في دوراته السابقة. ومع توسع نطاقه وتجديد هيكليته، يسعى المعرض في نسخته لعام 2025 إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة، والابتكار، وبناء الشراكات، مما يعزز دوره في دفع أولويات تنمية قطاع البناء في المملكة.

سواء كنت من صناع القرار، أو المطورين، أو المقاولين، أو الاستشاريين، أو الموردين، أو المهندسين، فإن الحدث يمثل فرصة فريدة تمتد على مدار أسبوعين للانخراط في أكبر مشاريع المملكة، واستكشاف أحدث الابتكارات، وبناء علاقات تجارية قيّمة. ومن خلال توافقه مع رؤية السعودية 2030، يتيح الحدث لقادة الصناعة المحليين والدوليين فرصة التواصل والتعاون والمساهمة في مشاريع المملكة العملاقة وأهدافها في تنويع الاقتصاد.