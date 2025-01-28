مقابلة مع فراس أبو لطيف، مدير محفظة فعاليات قطاع البناء في دي إم جي إيفنتس

(MENAFN
- Al Watan)
. معرض
Big 5 Construct Saudi يتضاعف من حيث المساحة وفترة الانعقاد حيث سيقام على مدار أسبوعين هذا العام، ما الذي دفع إلى هذا التغيير الكبير؟
في نسخته الثالثة عشرة، جاء قرار توسيع Big 5 Construct Saudi ليقام على مدار أسبوعين استجابةً للنمو الهائل في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تزايد الطلب والفرص في المشاريع الضخمة التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات. ومع تحفيز رؤية 2030 لصناعة البناء التي تقدر بـ 7 تريليون دولار، رأينا فرصة لخدمة هذا القطاع بشكل أفضل من خلال توسيع الحدث إلى أسبوعين متخصصين، وذلك بسبب تزايد الطلب من العارضين المحليين والدوليين للمشاركة.
. الأسبوع الأول (15-18 فبراير) "الأسس القوية من التصميم إلى البناء": يركز على عناصر البناء الأساسية مثل قطاع البناء الثقيل والخرسانة، والتهوية، والتكييف، والمقاولات.
. الأسبوع الثاني (24-27 فبراير) "تحويل المشاريع من التجهيز إلى الخدمات": يشمل نوافذ وأبواب وواجهات المباني، مواد التشطيب، الرخام والحجر، تصميم المستشفيات، التخطيط العمراني وإدارة المرافق.
يتيح هذا التقسيم للعارضين والزوار التفاعل بشكل أعمق مع القطاعات المتخصصة الخاصة بهم، مما يعزز فرص الأعمال والتواصل الفعّال.
. ماذا يمكن أن يتوقع الزوار من حيث الحجم والعروض الجديدة في نسخة هذا العام؟
ستكون نسخة 2025 من Big 5 Construct Saudi الأكبر حتى الآن، حيث ستغطي مساحة 140,000 متر مربع، أي ضعف حجم النسخ السابقة، مع استضافة أكثر من 2,000 عارض من أكثر من 60 دولة، كما سنقدم فعاليات متخصصة جديدة، مثل:
. Totally Concrete Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الأول ويركز على الخرسانة مسبقة الصب، الأسمنت، وحلول الخرسانة المتقدمة.
. Heavy Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الأول و يعتبر أكبر معرض خارجي للمعدات والآلات الثقيلة في قطاع البناء.
. Urban Design & Landscape Saudi Arabia: ينعقد خلال الأسبوع الثاني وهو عبارة عن مخصصة للتخطيط الحضري وحلول المناظر الطبيعية المستدامة.
كما سيتمكن الزوار من حضور أكثر من 100 جلسة حوارية ضمن برنامج Big 5 Talks، تغطي موضوعات رئيسية مثل التحول الرقمي، الاستدامة، إدارة المشاريع والبناء المعياري.
تشمل الميزات التفاعلية الأخرى:
. Concrete Dash Block: تحدي قوة التحمل حيث يمكن للزوار اختبار قدرتهم على حمل كتلة خرسانية بيد واحدة لأطول مسافة ممكنة.
. نادي المهندسين المعماريين: برنامج حصري لكبار المهندسين المعماريين يُعقد خلال الأسبوع الثاني، يوفر فرصًا للتواصل والتعلم.
. Vetrotech Glass SMASH Challenge: تحدي لكسر زجاج VETROGARD، مع جوائز قابلة للاستبدال في أكثر من 150 متجرًا في المملكة.
. منطقة كأس العالم: حيث يمكن للزوار التنافس ضد حارس مرمى يعمل بالذكاء الاصطناعي واستكشاف التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب السعودية، من البنية التحتية الذكية إلى التصاميم المستدامة.
. كيف يعزز التنسيق الجديد الفرص التجارية والتواصل؟
من خلال انعقاد الحدث على مدار أسبوعين، أنشأنا بيئة أكثر فعالية وكفاءة للتواصل وتنسيق الأعمال. يمكن للمشاركين الآن التفاعل مع أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب، بناءً على تركيزهم القطاعي.
على سبيل المثال، يمكن لشركة بناء ثقيلة تعرض منتجاتها في الأسبوع الأول أن تتواصل مباشرة مع مطوري المشاريع والمقاولين المشاركين في مراحل البناء المبكرة، بينما يمكن لموردين في مجال التصميم الداخلي في الأسبوع الثاني مقابلة صناع القرار المعنيين بمراحل التشطيبات والتشغيل. يضمن هذا التوزيع إجراء مناقشات أعمق، وفرص تجارية ذات جودة أعلى، ومواءمة أفضل مع المشاريع الجارية والقادمة.
علاوة على ذلك، قمنا بتطوير تطبيقنا الجديد للهاتف المحمول، الذي تم تصميمه لربط الأشخاص وتمكينهم من حجز اجتماعات مع العملاء المحتملين.
. كيف يتماشى التنسيق الموسع مع مشروعات المملكة العملاقة ورؤية 2030؟
تتطلب مشروعات المملكة العملاقة مثل نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، روشن، وبوابة الدرعية مجموعة واسعة من الخبرات عبر مراحل البناء المختلفة. يتماشى تنسيقنا الجديد بشكل مباشر مع هذه الاحتياجات من خلال تقديم تركيز مخصص لكل مرحلة من مراحل البناء، حيث يركز الأسبوع الأول على الاحتياجات الأساسية للبناء والأساسات، بينما يخصص الأسبوع الثاني للمراحل المتقدمة للبناء، والاستدامة، والتطوير العمراني.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم "Big 5 Construct" أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية من خلال توفير منصة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
. يتعاون "Big 5 Construct" مع الهيئة السعودية للمقاولين لاستضافة "المؤتمر الدولي للمقاولات" (ICC)، فما الدور الذي سيلعبه المؤتمر في الحدث؟
مرة أخرى، يشرفنا التعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين لاستضافة "المؤتمر الدولي للمقاولات" (ICC)، الذي سيستمر لمدة يومين ويجمع قادة الصناعة الرئيسيين لمناقشة مستقبل المقاولات والبناء في المملكة العربية السعودية.
هذه الشراكة تعزز التزامنا كمنظم دولي رائد للفعاليات، بهدف تزويد المحترفين بالمعرفة والروابط التي يحتاجونها للنجاح في هذا السوق المتنامي بسرعة.
في دورته الخامسة، سيجمع المؤتمر كبار المقاولين والخبراء الدوليين في مجال المقاولات في المملكة لمدة يومين من الحوارات والنقاشات المثمرة.
من أبرز المتحدثين في المؤتمر: المدير التنفيذي لتطوير المشاريع في شركة رؤى المدينة القابضة، ديفيد واتكين، كبير مسؤولي تطوير المشاريع، شركة أصول للتطوير العقاري؛ وعمرو سعد، نائب الرئيس، QSI الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سيقدم المؤتمر مناقشات معمقة حول مواضيع حيوية مثل التأثير التحويلي لرؤية المملكة 2030، وطرق البناء المبتكرة، والأدوات الرقمية لإدارة المشاريع، واستراتيجيات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. سيكون المؤتمر بمثابة مركز لتبادل الخبرات واكتساب رؤى حاسمة واستكشاف الفرص التجارية في مشهد المقاولات المتطور في المملكة العربية السعودية.
. الاستدامة والتحول الرقمي من الاتجاهات الرئيسية في قطاع البناء. كيف ينعكسان في معرض Big 5 Construct Saudi 2025؟
تتربع الاستدامة والتحول الرقمي في صميم المشهد المتطور لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية، ويلعب Big 5 Construct Saudi دورًا محوريًا في دفع هذه التوجهات إلى الأمام.
سيقدم العارضون في الحدث حلولًا متقدمة في إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التوأم الرقمي، والأتمتة الحديثة، إلى جانب مواد البناء الصديقة للبيئة، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وابتكارات الاقتصاد الدائري. كما ستسلط ميزة EcoTrail الضوء على المواد المستدامة، والتقنيات الموفرة للطاقة، واستراتيجيات تقليل الهدر، ما يعكس مستقبل البناء المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مسارات "المباني الخضراء" و**"التكنولوجيا والابتكار"** ضمن برنامج Big 5 Talks رؤى معمقة حول كيفية تطور الصناعة لمواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية، مما يمكن الحضور من البقاء في طليعة التغيرات في القطاع.
. ما الرسالة التي تود توجيهها إلى محترفي القطاع الذين يخططون للحضور؟
أثبت معرض Big 5 Construct Saudi نفسه كمنصة تجارية محورية، حيث أسهم في إبرام صفقات تجارية تجاوزت قيمتها مليار دولار في دوراته السابقة. ومع توسع نطاقه وتجديد هيكليته، يسعى المعرض في نسخته لعام 2025 إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة، والابتكار، وبناء الشراكات، مما يعزز دوره في دفع أولويات تنمية قطاع البناء في المملكة.
سواء كنت من صناع القرار، أو المطورين، أو المقاولين، أو الاستشاريين، أو الموردين، أو المهندسين، فإن الحدث يمثل فرصة فريدة تمتد على مدار أسبوعين للانخراط في أكبر مشاريع المملكة، واستكشاف أحدث الابتكارات، وبناء علاقات تجارية قيّمة. ومن خلال توافقه مع رؤية السعودية 2030، يتيح الحدث لقادة الصناعة المحليين والدوليين فرصة التواصل والتعاون والمساهمة في مشاريع المملكة العملاقة وأهدافها في تنويع الاقتصاد.
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