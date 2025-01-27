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الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة

1/27/2025 3:16:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بانتظار تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الاسرائيلية في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين، كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جديدا.
فقد أوضح المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد مينسر، اليوم الإثنين أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة المحتجزين الثلاثة والثلاثين.
كما أضاف أن "ثمانية من الرهائن الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس قد لقوا حتفهم، وقد تم إبلاغ العائلات بوضع أقاربهم".

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