الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بانتظار تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الاسرائيلية في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين، كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جديدا.
فقد أوضح المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد مينسر، اليوم الإثنين أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة المحتجزين الثلاثة والثلاثين.
كما أضاف أن "ثمانية من الرهائن الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس قد لقوا حتفهم، وقد تم إبلاغ العائلات بوضع أقاربهم".
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