لجنة الوزراء للشؤون التشريعية في الكنيست توافق على مشروع قانون مثير للجدل

(MENAFN
) وافق لجنة الوزراء للشؤون التشريعية في الكنيست يوم الأحد الموافق 26يناير, على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وهو خطوة تنتهك القانون الدولي وقد تسهم في تنفيذ خطة الضم وتزوير عقود شراء الأراضي, وتم تقديم مشروع القانون من قبل عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية، وحظي بتأييد 40 عضوًا في الكنيست، وسيتم التصويت عليه في الكنيست الكامل, ينص مشروع القانون على أن أي شخص يمكنه شراء حقوق الأرض في الضفة الغربية، تمامًا كما في أي منطقة أخرى.
وعلى الرغم من أن لجنة الوزراء كانت قد درست مشروع القانون في نوفمبر دون اتخاذ قرار بشأنه، إلا أنه تم إعادة تقديمه اليوم لإعادة النظر فيه.
كما حذرت منظمة "سلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية بارزة تدافع عن السلام، من أن مشروع القانون يمثل خطوة خطيرة نحو الضم، حيث يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ عبر الضفة الغربية دون إشراف، مما قد يؤدي إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق حيوية مثل الخليل, وأكدت المنظمة أيضًا أن الكنيست ليس له صلاحية تشريع قوانين في الأراضي التي لا تقع تحت السيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه القوانين ستشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وضمًا فعليًا للضفة الغربية.
MENAFN27012025000045015687ID1109132781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.