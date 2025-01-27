أول ظهور لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشرت في الساعات الأخيرة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ظهرت فيها الفنانة
نانسي عجرم برفقة عائلتها في أحد المطاعم، حيث كان شقيقها نبيل عجرم إلى جانبها.
الجدل عاد ليتجدد بعدما كتبت نانسي عبر حسابها على "إكس" تغريدة غامضة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنة الحياة...".
التغريدة التي جاءت بعد تداول أخبار عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، أثارت الكثير من التساؤلات، وأعادت تداول الأنباء حول علاقتهما.
لبنان 24
MENAFN27012025000208011052ID1109132468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.