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أول ظهور لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها - صورة

1/27/2025 6:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشرت في الساعات الأخيرة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها الفنانة نانسي عجرم برفقة عائلتها في أحد المطاعم، حيث كان شقيقها نبيل عجرم إلى جانبها.


الجدل عاد ليتجدد بعدما كتبت نانسي عبر حسابها على "إكس" تغريدة غامضة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنة الحياة...".


التغريدة التي جاءت بعد تداول أخبار عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، أثارت الكثير من التساؤلات، وأعادت تداول الأنباء حول علاقتهما.




لبنان 24

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