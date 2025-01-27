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هل تذكرون 'وردة' في مسلسل 'جميل وهناء'؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن!

1/27/2025 6:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد غياب دام لعدة سنوات، تعود الممثلة السورية رباب كنعان إلى الدراما الرمضانية لعام 2025، حيث ستؤدي دور "مريم" في مسلسل "بنات الباشا". يتميز العمل بمزيج من الأجواء الشامية والفانتازيا، ويشمل مشاعر متنوعة تمر بها الشخصية. يُذكر أن آخر ظهور لها كان في مسلسل "باب الحارة" عام 2023، بينما ظهرت في مسلسل "أثر الفراشة" عام 2019.


رباب كنعان، التي ارتبط اسمها بالكوميديا، تترك وراءها ذكريات عديدة لدى جمهورها، خاصةً لدورها المميز في مسلسل "يوميات جميل وهناء" عام 1997، الذي شكّل بداية مشوارها الفني في الأدوار الكوميدية.

لبنان 24

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