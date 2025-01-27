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لجان المخيمات في الأردن يؤكدون رفضهم خطط التهجير القسري للفلسطينيين

1/27/2025 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات الأردن الـ 13، عن رفضهم القاطع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشير خلالها إلى تهجير قسري للفلسطينيين إلى الأردن ومصر.
وأكدت اللجان، أن هذه التصريحات منحازة لـ "اليمين الصهيوني المتطرف"، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية التي تؤكد بأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وترفض التهجير القسري الذي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية كما أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد.
وشددت على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كافة المحافل هو السبيل الوحيد من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأشادت لجان المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني بجهود جلالة الملك منذ بدء الحرب على غزة وكسره الحصار عليها من خلال إمدادها بالمساعدات عبر الإنزالات الجوية رغم القصف المتواصل على غزة، إضافة إلى المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة ولا تزال المساعدات مستمرة من خلال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات دعما للشعب الفلسطيني.

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