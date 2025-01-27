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لخسارة الوزن.. أيهما أفضل: البيضة كاملة أم بياضها فقط؟

1/27/2025 6:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر البروتين من العناصر الأساسية لصحة الجسم، ويلعب دورًا حاسمًا في نموه ودعمه المناعي. البيض هو مصدر غني بالبروتين، ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: أيهما أفضل، البيض الكامل أم بياض البيض؟


فوائد البيض الكامل: البيض الكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات A و D و E و B12، إضافة إلى الكولين الذي يعزز صحة الدماغ والتمثيل الغذائي. كما يحتوي على دهون صحية تعزز صحة العين وتحمي من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. رغم المخاوف بشأن الكوليسترول، تشير الأبحاث إلى أن تناول البيض باعتدال قد يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب.

البيضة الكاملة مقابل بياض البيض:
محتوى البروتين: بياض البيض يحتوي على حوالي 3.6 غرام من البروتين مع قليل من الدهون، أما البيضة الكاملة تحتوي على حوالي 6 غرامات من البروتين نصفها من الصفار.
السعرات الحرارية والدهون: بياض البيض قليل السعرات الحرارية (حوالي 17 سعرة) وخالي من الدهون، بينما البيضة الكاملة تحتوي على دهون صحية وفيتامينات أساسية.
الفيتامينات والمعادن: البيضة الكاملة غنية بالفيتامينات (A و D و E و B12) والمعادن مثل الحديد والفوسفور، إضافة إلى الكولين في صفار البيض الذي يعزز صحة الدماغ.

أيهما الأفضل؟
لأنظمة غذائية منخفضة السعرات: بياض البيض هو الخيار الأفضل نظرًا لاحتوائه على بروتين نقي دون دهون.
للنظام الغذائي المتوازن: البيضة الكاملة توفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل كامل

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