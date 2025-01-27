وزير الدفاع الأميركي لنتنياهو: ملتزمون بحصول إسرائيل على القدرات العسكرية

MENAFN - Palestine News ) واشنطن -PNN- صرح الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيغسيث، خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة عازمة على توفير الإمكانيات التي تحتاجها تل أبيب "للدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكد هيغسيث أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، عازمة على توفير الإمكانيات التي تحتاجها إسرائيل "للدفاع عن أمنها"، على حد قوله

وبحسب البيان تم التأكيد خلال اتصال هاتفي على "تطوير أهداف أمنية مشتركة في مواجهة التهديدات المستمرة والروابط الراسخة بين البلدين".

وأشار البيان إلى أنّ هيغسيث ونتنياهو اتفقا على البقاء على تواصل دائم.

وبالمقابل أكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ هيغسيث لتوليه منصبه الجديد.

وأدى هيغسيث اليمين الدستورية السبت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق أصوات ضئيل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع. وهو متهم بالاعتداء الجنسي والاحتساء المفرط للكحول وبقلة الخبرة.

والسبت، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي ترامب، أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84"، والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة، ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن البنتاغون أخطر الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحظر.

يذكر الرئيس الأميركي السابق قد علق إرسال شحنة واحدة من هذه القنابل إلى إسرائيل في أيار/مايو الماضي، حين اجتاح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.