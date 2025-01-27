وزير الدفاع الأميركي لنتنياهو: ملتزمون بحصول إسرائيل على القدرات العسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن -PNN- صرح وزير
الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيغسيث، خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة عازمة على توفير الإمكانيات التي تحتاجها تل أبيب "للدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكد هيغسيث أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، عازمة على توفير الإمكانيات التي تحتاجها إسرائيل "للدفاع عن أمنها"، على حد قوله
وبحسب البيان تم التأكيد خلال اتصال هاتفي على "تطوير أهداف أمنية مشتركة في مواجهة التهديدات المستمرة والروابط الراسخة بين البلدين".
وأشار البيان إلى أنّ هيغسيث ونتنياهو اتفقا على البقاء على تواصل دائم.
وبالمقابل أكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ هيغسيث لتوليه منصبه الجديد.
وأدى هيغسيث اليمين الدستورية السبت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق أصوات ضئيل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع. وهو متهم بالاعتداء الجنسي والاحتساء المفرط للكحول وبقلة الخبرة.
والسبت، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي ترامب، أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84"، والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة، ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن البنتاغون أخطر الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحظر.
يذكر الرئيس الأميركي السابق قد علق إرسال شحنة واحدة من هذه القنابل إلى إسرائيل في أيار/مايو الماضي، حين اجتاح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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