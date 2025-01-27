مجموعة طيران الخليج توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنجاز البحرين لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت مجموعة الخليج، المجموعة الوطنية للطيران في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم لمدة عامين مع مؤسسة إنجاز البحرين، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بإلهام الشباب البحريني الطموح وصقل مهاراتهم المهنية من أجل إعدادهم لدخول السوق العالمية.

تجسد هذه الاتفاقية التي تشمل طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، التزام مجموعة طيران الخليج بمسؤوليتها الاجتماعية واستثمارها في تمكين الشباب وتنمية المواهب اليافعة.

وأعربت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، عن سرورها بانطلاق هذه الشراكة البنّاءة مع مجموعة طيران الخليج، مؤكدةً أن هذا التعاون يجسّد الالتزام المشترك بتمكين الشباب البحريني وتزويدهم بالمهارات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في عالم يشهد تغيرات متسارعة.

وأضافت سموها أن هذه الشراكة تهدف، من خلال تضافر الجهود، إلى إحداث تغيير إيجابي مستدام على حياة الطلبة من خلال صقل مهاراتهم القيادية وقدراتهم الابتكارية التي تؤهلهم ليصبحوا روّادًا في المستقبل ومساهمين فاعلين في ازدهار مملكة البحرين.

من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، جيفري جوه على أهمية هذه الشراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين التي تعكس التزام المجموعة الراسخ في الاستثمار بمستقبل التعليم وتمكين الكفاءات الوطنية. وأشار إلى أن المجموعة، من خلال استثمارها في الجيل القادم من رواد الأعمال، فإنها لا تنهض بمسؤوليتها الاجتماعية فحسب، بل تُسهم كذلك في إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، كما أنها تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف قائلاً: "نتطلع في مجموعة طيران الخليج إلى جني ثمار هذا التعاون الاستراتيجي، ورؤية أثره الإيجابي الملموس على حياة الطلبة ومنتسبي المجموعة والمجتمع البحريني ككل".

وتنص بنود مذكرة التفاهم لهذا التعاون الشامل على قيام مؤسسة إنجاز البحرين بتوفيرالموارد والخبرات الأساسية، فيما تساهم مجموعة طيران الخليج، وطيران الخليج، وشركة مطار البحرين مجتمعةً بتوفير أربعين متطوعًا سنويًا، سيقومون بدورهم بتقديم البرامج والدورات التدريبية في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك، ستشهد هذه الشراكة إعداد وتقديم ثلاثة برامج متخصصة سنويًا من الشركاء الثلاثة.