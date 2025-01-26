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بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني

1/26/2025 3:10:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، فإننا نؤكد دعمنا الكامل للموقف الملكي الثابت الذي عبّر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطبه وتصريحاته، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وإننا هنا نشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة كحل عادل وشامل لهذه القضية، مؤكدين أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق هذا الحل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات الدولية الأخيرة.
وإننا في حزب الاتحاد الوطني نؤكد أننا سوف ندعم هذا الموقف الهاشمي المطلق، وكذلك الموقف العالمي الداعم لإقامة دولة فلسطين، ونرفض بشدة كافة أشكال المذابح والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
كما نرى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تُعد تدخلًا سافرًا في شؤون دول أخرى، وهي محاولة مرفوضة كليًا لفرض واقع جديد لا يقبله الأردن، ولا أحزابه، ولا كافة الجهات الرسمية العاملة في القطاع السياسي. إن هذه المحاولات تقوض جهود السلام وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
إننا نؤمن أن التمسك بالثوابت الوطنية والقومية هو السبيل للحفاظ على حقوق شعوب المنطقة وصون أمنها واستقرارها، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

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