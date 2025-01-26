بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، فإننا نؤكد دعمنا الكامل للموقف الملكي الثابت الذي عبّر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطبه وتصريحاته، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وإننا هنا نشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة كحل عادل وشامل لهذه القضية، مؤكدين أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق هذا الحل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات الدولية الأخيرة.
وإننا في حزب الاتحاد الوطني نؤكد أننا سوف ندعم هذا الموقف الهاشمي المطلق، وكذلك الموقف العالمي الداعم لإقامة دولة فلسطين، ونرفض بشدة كافة أشكال المذابح والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
كما نرى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تُعد تدخلًا سافرًا في شؤون دول أخرى، وهي محاولة مرفوضة كليًا لفرض واقع جديد لا يقبله الأردن، ولا أحزابه، ولا كافة الجهات الرسمية العاملة في القطاع السياسي. إن هذه المحاولات تقوض جهود السلام وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
إننا نؤمن أن التمسك بالثوابت الوطنية والقومية هو السبيل للحفاظ على حقوق شعوب المنطقة وصون أمنها واستقرارها، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
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