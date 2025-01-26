تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يبقى الطقس الاثنين غير مستقر وبارد نسبي وغائم جزئي، مع هطول زخات من المطر في شرق المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد، ومع ساعات المساء يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم. والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهرا الى شمالية غربية.
ليلا : الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري.
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