Sunday, 26 January 2025 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

1/26/2025 10:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الاثنين غير مستقر وبارد نسبي وغائم جزئي، مع هطول زخات من المطر في شرق المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد، ومع ساعات المساء يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم. والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهرا الى شمالية غربية.


ليلا : الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري.

MENAFN26012025000208011052ID1109130282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث