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كتلة تقدم النيابية ترفض التهجير أو التغيير على الواقع التاريخي لفلسطين

1/26/2025 8:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتلة حزب تقدم النيابية الرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الاشكال وتصفية القضية الفلسطينية أو أي تغيير للواقع التاريخي في فلسطين.
وقالت الكتلة في بيان لها وعلى لسان رئيسها النائب رائد رباع الظهراوي انها ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني واي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي ظرف كان .
وتؤكد الكتلة انها ترفض أي مشروع للتوطين وان يكون الأردن وطننا بديلا موضحة ان الأردن على دراية كاملة بالمطامع الإسرائيلية المستمرة بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهذه ثوابت راسخة لا نحيد عنها.
وتعرب الكتلة عن الدعم اللامحدود لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف .
كما أكدت الكتلة الوقوف خلف الأجهزة الأمنية بكافة مرتباتها في دورها في الحفاظ على امن واستقرار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.
ودعت الكتلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الهادفة الى "التهجير "بحق الشعب الأعزل في فلسطين المحتلة ، مؤكدة في ذات الوقت الى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن قرارات الشرعية الدولية والعيش بسلام كباقي دول العالم .


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