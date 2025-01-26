1002 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال الربع الرابع من عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الرابع من عام 2024، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الرابع من عام 2024، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 1491 مليون دينار مقابل 1476 مليون دينار لنفس الربع من عام 2023 بارتفاع نسبته 1%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي71 % من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 215 مليون دينار (14%)، تلتها استراليا بقيمة 158 مليون دينار (11%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 114 مليون دينار (8%).
وكان "أوكسيد ألمنيوم آخر" أكـثـر الـسـلع استيرادًا بقيمة 149 مليون دينار (10%) ثـم "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" بقيمة 112 مليون دينار (8%) وتلتهما "أجزاء لمحركات الطائرات" بقيمة 66 مليون دينار (4%).
من جانب آخر، بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية نحو 1002 مليون دينار مقابل 1013 مليون دينار لنفس الربع من عام 2023 بانخفاض نسبته 1%. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 230 مليون دينار (23%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 130 مليون دينار (13%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 81 مليون دينار (8%).
وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي بلغت قيمتها 278 مليون دينار (28%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 120 مليون دينار (12%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "ألمنيوم خام غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 77 مليون دينار (8%).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 13% حيث بلغت 212 مليون دينار مقابل 188 مليون دينار لنفس الربع من العام 2023، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 80% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 72 مليون دينار (34%) وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 48 مليون دينار (23%)، ومن ثم كانت بلجيكا في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 11 مليون دينار (5%).
وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 33 مليون دينار (16%)، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات الدفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 24 مليون دينار (11%)، واحتلت "سبائك الذهب" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار (7%).
أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 277 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام 2024 عما كان عليه في نفس الربع من العام 2023 والذي بلغ فيه العجز 275 مليون دينار.
وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة:
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