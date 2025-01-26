1002 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال الربع الرابع من عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الرابع من عام 2024، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال الربع الرابع من عام 2024، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 1491 مليون دينار مقابل 1476 مليون دينار لنفس الربع من عام 2023 بارتفاع نسبته 1%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي71 % من إجمالي قيمة الواردات.

وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 215 مليون دينار (14%)، تلتها استراليا بقيمة 158 مليون دينار (11%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 114 مليون دينار (8%).

وكان "أوكسيد ألمنيوم آخر" أكـثـر الـسـلع استيرادًا بقيمة 149 مليون دينار (10%) ثـم "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" بقيمة 112 مليون دينار (8%) وتلتهما "أجزاء لمحركات الطائرات" بقيمة 66 مليون دينار (4%).

من جانب آخر، بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية نحو 1002 مليون دينار مقابل 1013 مليون دينار لنفس الربع من عام 2023 بانخفاض نسبته 1%. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي حجم الصادرات.

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 230 مليون دينار (23%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 130 مليون دينار (13%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 81 مليون دينار (8%).

وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي بلغت قيمتها 278 مليون دينار (28%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 120 مليون دينار (12%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "ألمنيوم خام غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 77 مليون دينار (8%).

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 13% حيث بلغت 212 مليون دينار مقابل 188 مليون دينار لنفس الربع من العام 2023، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 80% من إجمالي حجم إعادة التصدير.

جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 72 مليون دينار (34%) وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 48 مليون دينار (23%)، ومن ثم كانت بلجيكا في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 11 مليون دينار (5%).

وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 33 مليون دينار (16%)، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات الدفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 24 مليون دينار (11%)، واحتلت "سبائك الذهب" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار (7%).

أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 277 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام 2024 عما كان عليه في نفس الربع من العام 2023 والذي بلغ فيه العجز 275 مليون دينار.

وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة:

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