بعد 61 يوما.. أميركية تعيش بكلية خنزير تسجل إنجازا كبيرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكنت الأمريكية توانا لوني من تحقيق إنجاز كبير، حيث أصبحت أول امرأة تعيش أكثر من شهرين بعد إجراء عملية زراعة كلية خنزير. فقد مر 61 يومًا على عملية الزراعة التي أجريت لها، وهي الآن في حالة صحية جيدة.



في السابق، كانت هناك محاولات لزرع أعضاء خنزير في بشر، مثل زرع قلوب وكلى، لكن لم يعش أي من المتلقين أكثر من شهرين. وتعد حالة توانا لوني هي الأولى من نوعها في البقاء على قيد الحياة بعد مرور هذه المدة الطويلة.



عملية الزراعة هذه هي جزء من الأبحاث التي تركز على استخدام الأعضاء الحيوانية كبديل للأعضاء البشرية في حالات الطوارئ. ويتم تعديل الخنازير وراثيًا لتقليل احتمالية رفض جهاز المناعة للعضو المزروع.

روسيا اليوم