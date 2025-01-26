جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين
التاريخ
1/26/2025 6:11:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية في صباح يوم الاثنين 2025/1/27.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رقم (2) تاريخ 2025/1/23 حول مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
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