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البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا النشامى

1/26/2025 3:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية مميزة لبطاقة فيزا النشامى الائتمانية، التي تم تصميمها خصيصاً لتعكس روح الدعم والمساندة للمنتخب الوطني لكرة القدم (منتخب النشامى). وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك العربي بالاتحاد الأردني لكرة القدم، وتجسد التزام البنك الراسخ بدعم الرياضة الأردنية وتمكين الشباب.


وتتيح هذه الحملة للعملاء فرصة الحصول على جوائز مميزة وقيّمة، حيث سيحصل أول 50 عميل ممن يقومون بإصدار بطاقة فيزا النشامى على قميص المنتخب الوطني الرسمي، بالإضافة الى دخول كافة العملاء الذين يحصلون على البطاقة في سحب للفوز بخمس شاشات تلفزيون سامسونج بحجم 65 بوصة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي هو الراعي الرئيسي للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، حيث يقدم البنك الرعاية الرئيسية لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ابتداءً من النشامى والنشميات حتى منتخبات الفئات العمرية وصولاً إلى فعاليات كرة القدم في المدارس، بالإضافة لرعاية بطولات وأندية المحترفين.

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