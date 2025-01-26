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حتى لا تتسبب بمشكلات صحية.. 4 حالات يجب فيها خلع أضراس العقل

1/26/2025 3:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفَت الطبيبة الروسية، جرَّاحة زراعة الأسنان ماريا فولكوفا، عن الحالات التي تتطلب خلع أضراس العقل لتفادي المشكلات في الفم.


وقالت فولكوفا في تصريح لموقع "إزفيستيا": "هناك حالات تستدعي خلع أضراس العقل، مثل عندما تنمو الأضراس في الفك بشكل غير صحيح، حيث قد يؤدي نمو الضرس بشكل مائل إلى الضغط على الأسنان الأخرى، مما يسبب تشوه ترتيبها في الفك ويعرض الأغشية المحيطة للضرر، مما يؤدي إلى التهابات متكررة".


وأضافت الطبيبة أنه يمكن إزالة أضراس العقل إذا كان المريض يعاني من فك صغير لا يوفر مساحة كافية لنمو الأسنان الأخرى بشكل طبيعي، أو إذا تعرضت جذور الأضراس للتسوس أو التلف، مما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة في الفك.


وأشارت فولكوفا إلى أن أضراس العقل تقع في مؤخرة الفك، مما يصعب أحيانًا تنظيفها بشكل صحيح. وهذا قد يؤدي إلى تلفها وتكون التهابات في الأنسجة المحيطة بها، مما يدفع بعض الأطباء إلى إجراء خلع الأضراس كإجراء وقائي للحفاظ على صحة الفم.


ورغم ذلك، أكدت الطبيبة أن هناك حالات قد تكون فيها أضراس العقل ضرورية في الفم، حيث يمكن الاستفادة منها في دعم وتثبيت أطقم أو جسور الأسنان.

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