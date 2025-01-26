4 إصابات برصاص الاحتلال غرب مخيم النصيرات

4 إصابات برصاص الاحتلال غرب مخيم النصيرات
التاريخ
1/26/2025 3:12:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - أصيب أربعة مواطنين، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات.
وأفاد شهود عيان، بإصابة المواطنين الأربعة عقب استهداف تجمع للمواطنين في منطقة تبة النويري، أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، والذي كان مقررا يوم أمس، إلا أن الاحتلال عرقل عودتهم.
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