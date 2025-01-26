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4 إصابات برصاص الاحتلال غرب مخيم النصيرات

1/26/2025 3:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أصيب أربعة مواطنين، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات.

وأفاد شهود عيان، بإصابة المواطنين الأربعة عقب استهداف تجمع للمواطنين في منطقة تبة النويري، أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، والذي كان مقررا يوم أمس، إلا أن الاحتلال عرقل عودتهم.

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