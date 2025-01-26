قوات الاحتلال تداهم منزلي الأسيرين المحررين فواغرة وبراقعة في بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلين لأسيرين محررين ضمن الدفعة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، في مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسرين المحررين أيمن محمد الفواغرة من جورة الشمعة جنوبا، حيث هدمت خيمة الاستقبال، وحذرت ذويه بعدم استقبال المهنئين، وخليل مسلم براقعه في مخيم عايدة شمالا، ومزقوا الصور وأطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.