قوات الاحتلال تداهم منزلي الأسيرين المحررين فواغرة وبراقعة في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلين لأسيرين محررين ضمن الدفعة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، في مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسرين المحررين أيمن محمد الفواغرة من جورة الشمعة جنوبا، حيث هدمت خيمة الاستقبال، وحذرت ذويه بعدم استقبال المهنئين، وخليل مسلم براقعه في مخيم عايدة شمالا، ومزقوا الصور وأطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN26012025000205011050ID1109129601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.